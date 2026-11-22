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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este domingo en la plenaria de clausura de la Cumbre Climática de la COP31 de Antalya el "rechazo a la integralidad" del último borrador presentado por la presidencia turca.

La Presidencia de la COP31 publicó este domingo un texto final, al que llamó 'el Pacto de Antalya', con muy pocos cambios respecto al borrador difundido esta madrugada donde no aparece ninguna mención directa al abandono de los combustibles fósiles, uno de los puntos indispensables para la UE. EFE

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