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Lisboa, 22 nov (EFE).- Con una treintena de tiendas de campaña amaneció este domingo la acampada por la vivienda en Lisboa frente al Parlamento, donde se instalaron para protestar el proyecto de presupuesto del Gobierno de Portugal, que se vota el próximo martes, al considerar que no ofrece soluciones a la crisis habitacional que atraviesa el país.

"El presupuesto del Estado supone claramente un empeoramiento de las condiciones ya existentes, que ya de por sí no son nada positivas", dijo a EFE Tomás Gonçalves, uno de los portavoces del movimiento por la vivienda que pasó la noche frente a la sede parlamentaria.

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Gonçalves detalló que la propuesta de presupuestos, que previsiblemente será aprobada gracias a la abstención del Partido Socialista (PS), incluye "un recorte del 6 % en vivienda pública".

"El Gobierno decide, en este contexto de crisis de la vivienda, destinar cuatro veces más —4.000 millones— a armamento y ni siquiera un millón a vivienda. Por lo tanto, en este contexto, esperamos obviamente que se rechace el presupuesto", agregó el activista.

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Los manifestantes también colocaron varias decenas de carteles con frases de algunos de los miembros del Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, y del alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, cuestionando la importancia que le dan a la crisis de vivienda.

"Es muy fácil hacer una manifestación, lo que es difícil es resolver los problemas" o "No podemos complacer a todo el mundo", fueron algunas de las frases atribuidas a Montenegro que ahora permanecen delante de las escalinatas del Parlamento.

La intención de la acampada es permanecer hasta el martes con las tiendas, según se decidió el sábado por la noche en una asamblea popular, y después decidir cuáles serán los próximos pasos, dependiendo del resultado de la votación en el hemiciclo.

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Las movilizaciones arrancaron en Oporto el 10 de octubre de 2026, con la instalación de tiendas de campaña en la plaza Dom João I, y días después el movimiento se extendió a Lisboa, donde los manifestantes ocuparon la plaza popularmente conocida como Rossio (Praça D. Pedro IV), uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Allí han mantenido un pulso con las autoridades municipales, quienes les exigían retirarse del lugar para permitir la instalación del mercado navideño previsto para estas fechas.

Las acampadas han sido constantemente desalojadas por la Policía, ya que las autoridades alegan que no está permitido acampar en espacios públicos pasada la medianoche, en intervenciones policiales que están siendo investigadas por el uso excesivo de fuerza. EFE

(foto)(video)