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El Girona superó (2-1) al Eibar y el Burgos se impuso (1-0) al Albacete para defender su posición sólida en la zona de promoción de LaLiga Hypermotion este domingo, después de la jornada 15.

El equipo catalán venció en un duelo directo con el equipo vasco en Montilivi, con los goles de Vladyslav Vanat y Unai Hernández. Ander Madariaga empató de penalti, protestado por los locales, pero en el segundo tiempo, el Girona dejó los tres puntos en casa.

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Los de Quique Álvarez se colocaron terceros, con 27 puntos, a cinco del segundo puesto, aunque con un partido más que varios de sus rivales. Mientras, el Burgos, con los mismos 27, recuperó el sabor de la victoria y mantuvo su condición de aspirante al ascenso.

El Plantío dejó helado a un Albacete que venía de cuatro victorias seguidas en busca de salir de la zona de descenso, por culpa de un gol en propia puerta de Carlos Neva. El equipo manchego fue mejor durante muchos minutos, pero el cuadro castellano resistió para seguir soñando dentro del 'Top 6'.

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Por otro lado, la UD Las Palmas ganó (0-2) al Sporting en El Molinón, con los goles de Enzo Loiodice y Taisei Miyashiro, uno en cada parte y asistidos por Iván Jaime. El equipo canario, que venía de ver frenada su resurrección con Albert Sánchez, se colocó a las puertas de la zona noble con 23 puntos.

Mientras, el Real Oviedo de Raúl González se llevó un correctivo (3-0) en su visita al Nuevo Arcángel del Córdoba. El equipo andaluz, en su mejor momento de la temporada, se pegó también al 'Top 6' gracias a los goles de Budesca, Diego Bri y, ya en el último minuto y de penalti, de Kevin Medina.

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