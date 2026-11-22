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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, ha afirmado que parece que el PSOE "se esté rindiendo ante la posibilidad de un Gobierno de extrema derecha", y ha asegurado que su formación no se va a rendir.

En una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo ha dicho que tras el 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "ha quedado muy claro que el próximo 29 de noviembre se vota si el Gobierno de coalición es con Vox o con el Frente Amplio".

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Así, ha defendido que el voto a Frente Amplio es más útil que el del PSOE porque, dice, la campaña de Sánchez es básicamente solo frenar a la extrema derecha: "Frente Amplio es un doble voto doblemente útil porque nosotros vamos a formar parte de un Gobierno progresista, pero lo vamos a hacer para hacer políticas valientes".

Colau ha dicho que el Gobierno actual ha "fallado en vivienda" y ha añadido que su compromiso si su formación forma parte del nuevo Ejecutivo es que desde el primer Consejo de Ministros se apruebe una ley que tenga un efecto inmediato en la vida de la gente para bajar los precios de la vivienda y frenar la especulación.

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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntada por la financiación autonómica ha defendido que hay que "acabar con el 'dumping' fiscal de Madrid" y aboga por perdonar de forma igualitaria las deudas de las comunidades autónomas.

En el caso de Catalunya ha señalado que están de acuerdo con la propuesta que hay sobre la mesa: "Hay un déficit histórico que, efectivamente, es urgente mejorar en Catalunya, pero creo que hay que hacer un planteamiento general", ha apuntado.

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GESTIÓN DE FRONTERAS

Acerca de la inmigración y la gestión de las fronteras, lo ha definido como un asunto complejo, y ha puesto el ejemplo de Ceuta: "Hemos visto varias cosas que sucedían y en algunas todavía no sabemos exactamente qué ha pasado porque están bajo investigación. Se habla de guerra híbrida. Yo considero que Marruecos ha tenido algún tipo de responsabilidad, por mucho que el PSOE esté diciendo que no tiene indicios".

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En este sentido considera que la relación con Marruecos es difícil porque es "un régimen autoritario que tiene otros intereses" contrarios a los de España.