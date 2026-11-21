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Majadahonda (Madrid), 21 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, asumió este sábado desde una visión optimista los cinco goles que tan solo han marcado entre sus delanteros Julián Alvarez, Jonathan David y Alexander Sorloth en esta temporada, porque, en cuanto lleguen sus tantos, podrán “superar lo muy bueno” que están haciendo “hasta ahora”.

“Esto es como siempre uno quiera mirar las cosas. Me entusiasma. Si estamos en el lugar donde estamos sin los goles de los delanteros me entusiasma mucho más todavía. Esperemos que estos goles lleguen, porque, con estos goles, podremos superar lo muy bueno que estamos haciendo hasta ahora”, valoró en rueda de prensa en Majadahonda.

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“Necesitamos mantener lo que venimos haciendo, que está siendo muy bueno, y seguir gestionando de la mejor manera los minutos para que la posibilidad de competir en el nivel que necesitamos la podamos mostrar”, dijo Simeone, con las bajas de Cristian ‘Cuti’ Romero, Ademola Lookman y Marc Pubill para la visita a Getafe.

El central argentino se perderá su sexto encuentro seguido. “Está trabajando con mucha ilusión para recuperarse lo más rápido posible. Es un jugador con mucha personalidad y mucha fuerza para transmitirnos desde el lugar que le toque. Aún sin jugar es muy importante para nosotros. Y pueda volver lo mejor posible porque necesitamos al mejor Cuti Romero y está trabajando para darnos eso”, afirmó.

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También habló de Pubill, con un esguince leve de tobillo. “Está trabajando con muchas ganas para ponerse bien. Los médicos y él dictarán un poco el momento cuál vuelva y nosotros acomodarnos a los chicos que tengamos”, explicó el técnico.

Las bajas en defensa abrirán de nuevo la titularidad a Robin Le Normand, tras el error en el 0-1 contra el Bayern Múnich. “Nosotros tenemos mucha confianza en él. Tenemos muy buena relación, porque solemos hablar bastante en general de todo. Creemos que nos va a ayudar y esperemos que pueda demostrarlo dentro del campo. En el fútbol, como siempre hablamos, los errores, sobre todo por la parte de los defensores, se identifican más, pero su trabajo, su comportamiento y su personalidad nos ayuda muchísimo y seguro que lo hará bien cuando le toque”, dijo.

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Este domingo visita al Getafe. “Nos vamos a encontrar un rival duro, difícil, sobre todo en su casa más que nada. Viene teniendo muy buenos resultados en global. Necesitamos un partido importante y llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, avisó el entrenador argentino, que también habló de Arnau Ortiz, que vive “mucho del gol”, que es su “mejor virtud”, y tiene que “mejorar en todo lo otro”.