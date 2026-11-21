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El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este sábado "echar el resto" en la última semana de campaña electoral por los comicios generales del 29 de noviembre para hacer posible el "cambio político" en España, apuntando que se necesita un gobierno de la nación que se "tome en serio" al campo. Ha recalcado que "la vía rápida, la vía segura y la vía directa es el voto al PP".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en una intervención en Cabra (Córdoba), antes de visitar la Fiesta del Aceite Fresco.

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Ha insistido en su mensaje de que el 29 de noviembre "nos jugamos muchas cosas, el futuro de los españoles y un país". "Lo que queremos ganar es un país para no perderlo porque la situación que estamos viviendo en España nos lleva, si no hay un cambio político y de rumbo, a una situación tremendamente difícil para el presente y el futuro de los españoles", según Moreno, para quien el "campo español y andaluz se juegan todavía más".

Ha destacado el "enorme esfuerzo" que los agricultores y los ganaderos andaluces han hecho para "modernizarse", de manera que hoy en día, la agricultura y la ganadería andaluzas son "profesionales", y han introducido la digitalización y se ha ganado en capacidad productiva, en cálida y en competitividad hasta tal punto que Andalucía es capaz de dar de comer a "500 millones de personas".

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"Por eso tenemos un peso como primera potencia agrícola de España y Europa", según Moreno, para quien, cuando se habla de seguridad alimentaria, hay que hablar de Andalucía, y ha destacado que el aceite de oliva "es el motor económico y de empleo de más de 300 localidades de Andalucía". De los 785 municipios que tiene Andalucía, en 300, su principal motor es el aceite de oliva, según ha dicho.

Ha destacado la apuesta de la Junta por una "agricultura innovadora, rentable y atractiva para los jóvenes", y ha destacado que la Consejería de Agricultura cuenta en los Presupuestos andaluces de 2027 con más de 3.211 millones de euros, "más recursos que algunos de los ministerios del Gobierno de España".

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Para Juanma Moreno, el "29 de noviembre está en juego el futuro del campo andaluz y España necesita un gobierno que se tome en serio al campo", y ha indicado que "nunca" ha escuchado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "hablar ni de agricultura, ni de ganadería, ni de pesca, jamás".

"Es un hombre que, con todos los respetos, es claramente urbano, que viene de Madrid, pero que no ha tenido ni siquiera una aproximación al mundo agrícola y que ni siquiera su extensión, que ha sido el ministro de Agricultura, ha sido sensible a los muchos problemas que hemos tenido a lo largo de estos años", según ha señalado Juanma Moreno.

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Ha indicado que el Gobierno "no ha sido sensible cuando la PAC ha sido injusta para Andalucía". "Andalucía ha perdido más de 100 millones de euros en el reparto de las políticas agrarias comunes, lo que no es decisión de Europa, sino de España, que es quien distribuye esos recursos y han dado más recursos a unos y otros a menos".

Para Juanma Moreno, también es fundamental "menos burocracia, tanto en España como en Bruselas" y una "fiscalidad que tiene que ser diferenciada" para la agricultura y ganadería, porque "no puede ser la misma fiscalidad para un sector que para otro".

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Asimismo, ha reivindicado un plan nacional de agua, denunciando que de las 96 obras hídricas de interés general del estado en Andalucía, las tiene que hacer el Gobierno, "no se ha hecho ninguna" en ocho años, lo que "condena el desarrollo presente y futuro de nuestra tierra".

EL GOBIERNO "NO HA SIDO BUENO" "Este Gobierno no ha sido bueno", según Juanma Moreno, para quien el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha despreciado el interés general de los españoles" y ha gobernado "con separatistas e independentistas" y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que el presidente tiene una "ambición desmesurada" y un "cinismo desmesurado".

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Asimismo, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "insensible a las necesidades" de las otras administraciones, como las autonómicas. Para Moreno, "cuatro años más de Sánchez ponen en riesgo no solamente la viabilidad de un proyecto común y compartido que es España, sino que ponen en riesgo la convivencia entre los españoles".

Ha destacado que el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, es un hombre "capaz, formado, preparado y dispuesto a darlo todo por España", sin "ningún tipo de corruptela ni de regularidades" en las responsabilidades que ha ostentado.

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Ha insistido en que "la vía rápida, la vía segura y la vía directa es el voto al PP y el tronco y la columna vertebral del gobierno va a ser la de Alberto Núñez Feijóo, que es donde están los equipos preparados y además con la experiencia de gestión de muchos años". "Así que en estos ocho días tenemos que dar el resto, que no perdamos la oportunidad de un cambio porque cuatro años más de sanchismo no lo aguanta España", ha señalado.