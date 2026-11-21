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Al menos cuatro personas han muerto y varias más han resultado heridas en dos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Un dron israelí ha bombardeado un autobús que transportaba comidas en el barrio de Tel al Haua de la Ciudad de Gaza y ha matado a tres personas y herido a varias más, según fuentes citadas por el diario palestino 'Filastín'. Las víctimas han sido identificadas como Ahmed Badran al Sauafiri (34 años), Mustafá Yusef al Rifai (51 años) y Jaled Auad Naim (34 años).

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El cuarto fallecido es Ahmed Mahmud Abu Yabal, muerto en el campamento de refugiados de Halaua, también en el norte del enclave palestino.

En el sur, cinco palestinos han resultado heridos en un ataque de la aviación israelí al sur de la ciudad de Jan Yunis. Y tres más han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, en un bombardeo en el distrito de Al Mauasi de Jan Yunis.

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En esa misma región han resultado heridos una mujer y un menor alcanzados por disparos de militares israelíes contra las tiendas de campaña de los desplazados. En un incidente similar las tiendas de campaña han sido tiroteadas en Rafá, en el extremo sur del enclave palestino y en Al Bureij (centro) ha habido impactos de obuses de artillería.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha publicado este sábado un nuevo balance que incluye nueve muertos y 55 heridos en las últimas 48 horas. Así, el total de fallecidos desde el inicio del alto el fuego asciende a 1.671 con 6.062 heridos. Y desde el inicio de la última escalada, el 7 de octubre de 2023, son 74.736 los muertos y 176.194 los heridos.

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