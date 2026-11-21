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Ciudad del Vaticano, 21 nov (EFE).- El papa León XIV advirtió este sábado de que "si las tecnologías y sus aplicaciones no se rigen adecuadamente de acuerdo con los principios éticos, los riesgos para la humanidad son enormes", durante un discurso a miembros de la Federación Internacional de Astronáutica.

El papa añadió que los riesgos pueden ser enormes "como nos enseña la historia contemporánea y como lamentablemente demuestra el actual retroceso en la ecología integral a escala planetaria".

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También indicó "la urgente necesidad de proteger el espacio ultraterrestre de cualquier tipo de uso o exploración con fines no pacíficos".

"Comparto plenamente esta preocupación y espero que su voz reciba la atención que merece en los foros políticos y legislativos", señaló.

El pontífice, que ha estudiado matemáticas, explicó que "la investigación y las misiones espaciales han unido durante mucho tiempo a personas de diferentes países y culturas en un espíritu de respeto mutuo y cooperación" y elogió que estas sirva, a "compartir conocimientos y experiencias para alcanzar juntos nuevas metas al servicio del bien común.

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"Quienes estudian el espacio nos ayudan a adoptar una perspectiva más amplia del mundo. Nos invitan a contemplarlo en su conjunto y a comprender que los intereses que llevan a las personas a librar guerras y explotar la creación revelan una visión miope, a menudo marcada por los ídolos del poder y la riqueza", añadió.

En otra audiencia de este sábado con miembros de la Filarmónica de Viena, León XIV también destacó que "en una época marcada por guerras y conflictos, por la desconfianza y las tensiones sociales, la música nos recuerda que los seres humanos no estamos destinados a permanecer atrapados en una competencia feroz".

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"La música nos enseña a escucharnos, a ser atentos con los demás y a buscar juntos un orden armonioso en el que cada uno encuentre su lugar. La música, por lo tanto, es un lenguaje que llega a personas de diferentes naciones, culturas y religiones y las une. Al igual que la paz, el verdadero arte es, esencialmente, un don para compartir y transformar corazones", añadió.

Y agregó que "especialmente en nuestra era tecnológica", la música "puede ser particularmente terapéuticas para muchas persona"

. En efecto, la música y el arte tienen el poder de evocar emociones y sentimientos: "alegría y tristeza, esperanza y anhelos" y añadió que es también "una bella imagen de la familia humana porque "cada instrumento tiene su propio sonido, su propia expresividad, su propio papel distintivo". EFE

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