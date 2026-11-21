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DESTACADOS

COP31 CLIMA

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Antalya (Turquía)- Representantes de casi 200 países encaran una maratoniana y tensa negociación para poder consensuar una decisión final en la Cumbre Climática (COP31) de Antalya, en la que un grupo de países y oengés exigen que haya una mención al abandono de las energías fósiles.

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EUROPA PROTESTAS

París - Pese a la fuerte caída en la participación en los últimos fines de semana, Francia mantiene este sábado un despliegue policial de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país para controlar las manifestaciones convocadas por sindicatos, asociaciones estudiantiles y 'chalecos amarillos' por sexto fin de semana consecutivo en defensa del poder adquisitivos.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP), la principal de Portugal, convoca una manifestación en Lisboa contra el aumento del costo de vida. La Acampada de Lisboa se suma a esta jornada de movilización.

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- Manifestación estudiantil en Tirana para exigir la dimisión del primer ministro Edi Rama. Las protestas contra el Gobierno se llevan a cabo de forma periódica todos los miércoles y sábados.

UCRANIA GUERRA

Leópolis - Unos drones innovadores inician operaciones sin precedentes para evacuar por vía aérea a soldados ucranianos heridos y ponerlos a salvo, ya que otras opciones resultan ineficaces o demasiado arriesgadas en el frente, saturado de drones kamikaze, minas y artillería. Por Rostyslav Averchuk.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente ruso, Vladímir Putin, logró la foto que tanto ansiaba desde el comienzo de la guerra hace casi cinco años, un lugar en el mesa de las grandes potencias mundiales, EE.UU. y China, pero no consiguió recuperar el estatus de superpotencia, ya que no es capaz de derrotar a Ucrania. (Análisis)(Texto)

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ADEMÁS

VENEZUELA EEUU | Caracas - Venezuela ha recibido desde enero más de 12.000 millones de dólares por la venta principalmente de petróleo, según el reporte de Estados Unidos, el custodio de esos ingresos, en reportes que, según advierten expertos, abren interrogantes como las empresas involucradas en los fondos, su uso o el volumen de crudo comercializado. Por Carlos Seijas (Texto)

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UE MEDIOAMBIENTE | Bruselas - La comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, quiere que la Unión Europea (UE) encuentre en sus propios residuos parte de las materias primas que hoy busca fuera de sus fronteras, una apuesta por la autonomía industrial que acompaña la nueva prohibición de exportar desechos plásticos a países ajenos a la OCDE. Por Javier Albisu. (Texto)

MÉXICO DESAPARECIDOS | Huitzilac (Morelos) - Con la fotografía de sus seres queridos en mente, herramientas para remover la tierra y la esperanza de encontrar alguna pista, familiares de personas desaparecidas recorren terrenos del centro de México en una búsqueda marcada por la incertidumbre y la exigencia de respuestas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPAÑA FISCALIDAD | París - El economista francés Gabriel Zucman, promotor de la idea de un impuesto a los multimillonarios, espera que si Pedro Sánchez vuelve a presidir el Gobierno español continúe liderando en la escena internacional la iniciativa para que una coalición de países pongan en marcha su propuesta, según dijo en una entrevista con EFE con motivo de la presentación hoy de un manifiesto que pretende ir más lejos con una tasa adicional retroactiva. (Texto)

ESPAÑA ELECCIONES | Buenos Aires - Más de medio millón de personas están habilitadas en Argentina desde este sábado para votar en las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, lo que convierte a este país en el territorio con más españoles en el exterior, pero lo harán en medio de la polémica porque muchos no podrán ejercer este derecho tras la disposición judicial contra los nacionalizados por la 'ley de nietos'. (Texto)

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- Las votaciones para las elecciones españolas se abren a partir de este sábado en todos los países de América.

NUESTROS TEMAS

MÉXICO TEATRO | Ciudad de México - "La piedra oscura", la obra de teatro en la que se ha basado la película ‘La bola negra’, de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, regresa a los teatros mexicanos 10 años después con la actuación de Sergio Velasco y Jesús Zabala, quienes hablan con EFE sobre la obra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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LÍBANO TRADICIONES | Hrajel (Líbano) - En la penumbra de su taller en la aldea de Hrajel, en lo alto de las montañas del centro del Líbano, Youssef Akiki va impregnando de jabón un montón de lana de oveja y va dando forma poco a poco a un gorro de fieltro conocido como 'labbade', una tradición milenaria que solo él mantiene viva en todo el país. (Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Tegucigalpa - HONDURAS COMERCIO - Honduras prevé iniciar en 2027 la construcción de los primeros Parques Eco Agro Industriales (PEAI) de Centroamérica, un proyecto respaldado técnica y financieramente por la Unión Europea (UE), en el marco de su estrategia Global Gateway, que busca impulsar el valor agregado de la producción agrícola, generar empleo y promover una industria sostenible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá - IBEROAMÉRICA COOPERACIÓN - Impulsado por la cooperación triangular de instituciones de Cuba, España y Panamá, un programa busca restaurar suelos degradados en la región oeste del Canal de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá - ESPAÑA ELECCIONES - Desde este sábado y hasta el 26 de noviembre los españoles residentes permanentemente en Panamá pueden votar presencialmente en la Embajada de España para las elecciones generales del 29 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Huitzilac (Morelos).- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Con las fotografías de sus seres queridos, herramientas para remover la tierra y la esperanza de encontrar alguna pista, familiares de personas desaparecidas recorren terrenos del centro de México en una búsqueda marcada por la incertidumbre y la exigencia de respuestas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Punta Cana.- LATINOAMÉRICA GOBIERNO.- Concluye el Diálogo para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la República Dominicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El nuevo dueto de Myke Towers y Rauw Alejandro, el regreso de Nicki Nicole tras más de un año de ausencia y la balada de desamor de Kapo encabezan una semana de novedades de música latina, en la que publicaron Rey Quinto, ChoQuibTown, Boza e Ian Cordova. (Texto) (Foto)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ ABUSOS.- Lideresas de los pueblos indígenas awajún y wampis, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos reclaman en una rueda de prensa mayor atención del Estado al alto número de violaciones a niñas menores de edad que se registran en la provincia amazónica de Condorcanqui, fronteriza con Ecuador, donde hay reportadas más de 70 denuncias. CNDDH, Calle Pezet y Monel 2467, Lince (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT - Naciones Unidas - ONU MUJERES - La ONU celebra en su sede de Nueva York un acto de alto nivel para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, y lanzar los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, con la participación de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, y activistas por los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual. (Texto)

17:00.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA ARTE.- Se presenta la muestra de arte plástico "Hasta que el cuerpo aguante", en conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin en 1996 al conflicto armado interno, donde más de 250.000 personas perdieron la vida asesinadas o desaparecidas, la mayoría a manos del Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Lisboa.- ESPAÑA ELECCIONES.- La campaña electoral española apenas altera el debate portugués, pero sus resultados podrían cruzar la frontera: la entrada de Vox en un Gobierno con el Partido Popular daría alas al ultraderechista Chega mientras que una victoria socialista alentaría a la izquierda lusa, según expertos consultados por EFE. Por Manuel Fuentes (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, logró la foto que tanto ansiaba desde el comienzo de la guerra hace casi cinco años, un lugar en el mesa de las grandes potencias mundiales, EE.UU. y China, pero no consiguió recuperar el estatus de superpotencia, ya que no es capaz de derrotar a Ucrania. (Texto)

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Pese a la fuerte caída en la participación en los últimos fines de semana, Francia mantiene este sábado un despliegue policial de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país para controlar las manifestaciones convocadas por sindicatos, asociaciones estudiantiles y 'chalecos amarillos' por sexto fin de semana consecutivo en defensa del poder adquisitivo y que coinciden con el octavo aniversario de estos últimos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tirana.- ALBANIA MANIFESTACIÓN.- Manifestación estudiantil en Tirana para exigir la dimisión del primer ministro Edi Rama. Las protestas contra el Gobierno se llevan a cabo de forma periódica todos los miércoles y sábados. (Texto)

Antalya.- COP31 CLIMA.- Representantes de casi 200 países encaran una maratoniana y tensa negociación para poder consensuar una decisión final en la Cumbre Climática (COP31) de Antalya, en la que un grupo de países y oengés exigen que haya una mención al abandono de las energías fósiles (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Berlín - OTAN ASAMBLEA - Comienza la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, cuyo pleno se celebrará el lunes 23 de noviembre. (Texto)

Leópolis.- UGRANIA GUERRA.- Unos drones innovadores inician operaciones sin precedentes para evacuar por vía aérea a soldados ucranianos heridos y ponerlos a salvo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL MUSEOS.- El Museo Nacional de Arte Antiguo reabre sus puertas al público tras una importante renovación. Museo Nacional de Arte Antiguo, Rua das Janelas Verdes, 1249-017 Lisboa

Bruselas.- INDONESIA UE.- Los ministros de Economía y Comercio de Indonesia, Airlangga Hartarto y Budi Santoso, viajan a Bruselas para ratificar el acuerdo de libre comercio firmado entre Yakarta y la Unión Europea (UE) en septiembre de 2025.

08:00 GMT.- Bruselas.- UE MEDIOAMBIENTE.- La comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, quiere que la Unión Europea (UE) encuentre en sus propios residuos parte de las materias primas que hoy busca fuera de sus fronteras, una apuesta por la autonomía industrial que acompaña la nueva prohibición de exportar desechos plásticos a países ajenos a la OCDE. Por Javier Albisu (Texto)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE PRESUPUESTO.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, presenta un nuevo borrador del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. (Texto)

10:30 GMT.- París.- FRANCIA FISCALIDAD.- El economista francés Gabriel Zucman, promotor de un impuesto a los multimillonarios, convoca en París la Cumbre contra la Oligarquía Internacional, en cuyo marco presenta un manifiesto respaldado por cerca de un centenar de economistas y expertos en ciencias sociales, entre ellos cuatro premios Nobel, para avanzar en la globalización de su propuesta. (Texto)

12:00 GMT.- Bruselas.- UE INDONESIA.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, se reúnen con responsables del Gobierno indonesio para formalizar la firma del acuerdo de libre comercio entre ambas partes, que fue cerrado en 2025 tras una década de negociaciones. (Texto)

12:00 GMT.- Londres.- UE REINO UNIDO.- El acuerdo firmado la víspera en Bruselas por el primer ministro británico Andy Burnham, que según él permitirá elevar un 0,5 % el PIB del país, ya empieza a cosechar las primeras críticas en su propio país, donde las relaciones con la Unión Europea siempre han sido un tema muy divisivo en la clase política y en la opinión pública. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL PROTESTAS- La Acampada de Lisboa se suma a la jornada de movilización convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN). Plaza José Fontana (Texto) (Vídeo)

14:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PROTESTAS.- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP), la principal confederación sindical de Portugal, convoca una manifestación en Lisboa contra el aumento del costo de vida. Saldanha (Texto)

18:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA NAVIDAD - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto de encendido de las luces de Navidad en Madrid. Plaza de Cibeles (Texto)

O.Medio y África

Fezzan.- LIBIA ENERGÍA.- Inauguración de la conferencia y exposición de Tecnología Sostenible de Petróleo, Gas y Energía TOGSE 2026, que tendrá una duración de tres días.

Dubái.- FORO FUTURO DUBÁI.- La Fundación del Futuro de Dubái (DFF, por sus siglas en inglés) cconcluye la Semana del Futuro de Dubái bajo el lema de "Para el futuro de la humanidad", donde reúne científicos, emprendedores, políticos e inversores.

Hrajel.- LÍBANO TRADICIONES.- En la penumbra de su taller en la aldea de Hrajel, en lo alto de las montañas del centro del Líbano, Youssef Akiki va impregnando de jabón un montón de lana de oveja y va dando forma poco a poco a un gorro de fieltro conocido como 'labbade', una tradición milenaria que solo él mantiene viva en todo el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)15:00h.- Beirut.- LÍBANO PRESIDENCIA.- El presidente libanés, Joseph Aoun, da un discurso a la nación con motivo del Día de la Independencia del Líbano, en momentos de tensión interna con el grupo chií Hizublá.

Asia

Tokio.- JAPÓN PERÚ.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, concluye este sábado su primera visita de Estado a Japón, coincidiendo con el décimo aniversario de la asociación estratégica bilateral entre ambos países.

Redacción EFE Internacional

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