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Buenos Aires, 20 nov (EFE).- El fabricante de automóviles estadounidense Tesla inició este viernes sus operaciones comerciales en Argentina con la venta de dos modelos eléctricos y proyectos vinculados con el desarrollo de infraestructura de carga, en un contexto de crecimiento de la electromovilidad y cambios en las condiciones de importación de vehículos en el país suramericano.

La compañía fundada por Elon Musk comenzó a comercializar el sedán Model 3 y el SUV Model Y, ambos fabricados en China, con cinco versiones cuyos precios parten de los 41.590 dólares y alcanzan los 54.590 dólares. Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027.

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El acto de presentación, celebrado este viernes en el barrio porteño de La Boca, contó con la participación del presidente argentino, Javier Milei, quien defendió la apertura comercial impulsada por su Gobierno y afirmó que "durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas".

El mandatario destacó la eliminación de impuestos a los automóviles como una de las medidas que facilitaron el ingreso de nuevas marcas.

El régimen de incentivos a la importación impulsado por el Gobierno de Milei permite ingresar vehículos eléctricos e híbridos sin pagar el arancel extrazona del 35 %, dentro de un cupo anual de hasta 50.000 unidades y siempre que su valor FOB (precio del vehículo en origen, antes de sumar flete, seguros e impuestos) no supere los 35.000 dólares.

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Musk participó por videollamada desde Estados Unidos y expresó su deseo de que los argentinos "disfruten" sus autos.

La empresa también explora inversiones en infraestructura de carga. En junio, Tesla y la petrolera YPF firmaron una carta de intención para desarrollar proyectos vinculados con estaciones de carga rápida y almacenamiento de energía.

Tesla tendrá sus primeros espacios de exhibición en los centros comerciales Unicenter y Alcorta Shopping, en Buenos Aires, mientras que también prevé abrir un salón de exposición permanente en la ciudad de Buenos Aires y un centro de entrega de vehículos, servicio técnico y oficinas corporativas en el parque industrial Munro Center, a las afueras de la capital.

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La llegada de Tesla se produce en un mercado donde las ventas de automóviles híbridos y eléctricos ganan terreno en Argentina y mientras Toyota confirmó recientemente una millonaria inversión para construir una nueva planta y las marcas chinas crecen a ritmo exponencial.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara), mientras en 2025 los autos híbridos y eléctricos representaron un 4,6 % del total de los vehículos nuevos vendidos en Argentina, en los primeros nueve meses de 2026 ese peso escaló al 16,1 %.

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Entre enero y septiembre pasados, se registraron en Argentina 66.265 vehículos nuevos con motorización híbrida o eléctrica, volumen que casi cuadruplica el registrado en igual período de 2025.