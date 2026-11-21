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Antalya (Turquía), 21 nov (EFE).- El presidente de la Cumbre Climática de Antalya (COP31), el ministro de Medio Ambiente turco Murat Kurum, lamentó este sábado que haya "posturas que llevan las negociaciones hacia un punto muerto" e invitó "a todos los países a la responsabilidad".

"Vemos posturas que, quizás aferrándose a una expresión en particular, llevan el asunto hacia un punto muerto (...) Sigo invitando a todos los países a la responsabilidad a estas alturas", declaró a los medios Kurum, sin citar a qué países se refería.

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Estas manifestaciones del ministro, realizadas en pleno proceso negociador -ya fuera del plazo oficial-, llegan cuando hay un malestar creciente por parte de países del Sur Global y bloques como el de la UE respecto a la demanda de incluir en el texto final un abandono explícito de los hidrocarburos y un mayor aporte financiero de los países ricos hacia los que están desarrollo para la adaptación climática.

"Aquí no salen decisiones por imposición. Al fin y al cabo, 196 países tienen que actuar juntos y tomar decisiones juntos", ahondó.

Preguntado sobre una posible falta de acuerdo final, el presidente de la COP31 reconoció que es algo que "existe en la historia de la COP".

"Como saben, en cada COP hay estancamientos. Se hacen reuniones sobre la falta de soluciones. Queremos que en Turquía haya una COP diferente. Estamos luchando por ello", aseveró.

Kurum contó que los países han llegado "a un consenso sobre la captura de carbono", un conjunto de tecnologías que los países petroleros querían incluir con metas cuantitativas, una línea roja para la UE, pero sin aportar más detalles. EFE

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