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Bagdad, 21 nov (EFE).- El Consejo Judicial Supremo de Irak anunció este sábado la detención de cinco funcionarios y tres agentes de la Policía de Energía en la provincia meridional de Nayaf, después de que las autoridades destaparan una nueva trama de contrabando de petróleo que se basaba en la extracción ilegal de oleoductos gubernamentales.

"Las investigaciones revelaron que los individuos mencionados habían cavado previamente una zanja que rodeaba el terreno por todos lados, dificultando el acceso e impidiendo que la gente observara las actividades que se realizaban en su interior", dijo el organismo en un comunicado, sin identificar a los presuntos responsables.

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Las medidas fueron tomadas después de que un juez realizara una inspección de campo en la zona de Haydariya de Nayaf, donde "se produjo un incidente relacionado con la manipulación de un oleoducto" en un terreno perteneciente a un miembro del Consejo Provincial de Nayaf, el jefe del Comité de Energía y su hermano, que no identificó.

Hasta el momento no han trascendido más detalles, si bien medios iraquíes informaron de que se trata de un tubo subterráneo de unos 15,5 centímetros de diámetro por el que se ha extraído petróleo de forma irregular desde 2021, presuntamente en beneficio de la poderosa milicia proiraní Kataib Hizbulá.

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Esta milicia, muy cercana a la Guardia Revolucionaria iraní y considerada como grupo terrorista por Estados Unidos, ha estado en el foco en los últimos días por otra trama de contrabando de crudo en su bastión en Irak: Jurf al Sajar, una zona ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste de Bagdad y controlada completamente por dicha facción.

Tras la filtración de unos informes con pruebas sobre operaciones multimillonarias de contrabando de crudo desde 2021, las autoridades de Irak arremetieron contra Kataib Hizbulá, que ha negado los hechos y en un primer momento amenazó con enfrentarse al Gobierno iraquí.

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El Ejecutivo pidió la retirada del grupo de Jurf al Sajar, algo que la milicia rechazó, pero unas intensas conversaciones mediadas por líderes políticos derivaron en un acuerdo para que varias agencias de seguridad del Estado efectuaran un paulatino reemplazo de los combatientes de Kataib Hizbulá en la zona.

Esto se enmarca, a su vez, con el proceso de desarme de las milicias del Gobierno iraquí, que se ha topado también con el rechazo de Kataib Hizbulá y de otros grupos cercanos a Irán que operan en el país dentro de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un paraguas de facciones armadas, mayoritariamente chiíes, integrado en las Fuerzas Armadas. EFE

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