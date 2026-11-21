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Montevideo, 21 nov (EFE).- Más de 2,2 millones de uruguayos están convocados a votar este domingo para elegir a los representantes de trabajadores, jubilados y empresas en la dirección del Banco de Previsión Social (BPS), el organismo público que gestiona las pensiones y prestaciones sociales del país, en una elección de carácter obligatorio.

El modelo es una particularidad de ese país: tres de los siete integrantes del directorio del BPS son elegidos por voto directo de los distintos sectores que financian el sistema o se benefician de él, mientras que los otros cuatro son designados por el Poder Ejecutivo con aval del Senado.

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Cada sector votará este domingo a sus propios representante y quienes integren más de un grupo -por ejemplo, un trabajador que cobra una pensión- deberán sufragar en ambos.

Los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes eligen entre nueve candidaturas en total, dos para los trabajadores, tres para los jubilados y cuatro para las empresas.

La elección se celebra en un momento en que se reabrió el debate sobre las pensiones en Uruguay, uno de los países más envejecidos de América Latina.

La reforma aprobada en 2023 elevó la edad de jubilación de 60 a 65 años y en 2024 los votantes rechazaron en un plebiscito una reforma constitucional impulsada por el movimiento sindical para revertir esta decisión, adoptada durante el Gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

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Actualmente, la Administración encabezada por Yamandú Orsi promueve una causal de retiro anticipado que permitirá a las personas jubilarse desde los 60 años siempre que tengan 30 años de aportes, aunque incentivará que se continúe trabajando hasta los 65. Para ello se remitió un proyecto de ley al Parlamento.

En las anteriores elecciones del BPS, llevadas a cabo en el año 2021, votó el 77 % de los habilitados, según datos de la Corte Electoral.

La jornada electoral de este domingo llevó a que la Liga Uruguaya no tuviera partidos de fútbol este fin de semana, mientras que desde este sábado por la tarde quedará prohibida la venta de alcohol en el país. EFE