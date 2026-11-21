Guardar

Viena/Skopie, 21 nov (EFE).- Los estudiantes albaneses, que han asumido el liderazgo de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron hace cuatro meses, han anunciado la creación de una organización nacional para iniciar una "nueva fase" de las protestas contra la corrupción, la falta de perspectivas y el coste de la vida.

"Tomaremos iniciativas concretas, defenderemos el debate abierto y el derecho a la protesta. Pongámonos a trabajar sin perder tiempo", señalaron los estudiantes en un comunicado desde la Universidad Politécnica de Tirana.

PUBLICIDAD

En ese texto, anunciaron que se formará una organización o movimiento nacional que trabajará con otras entidades de la sociedad para lanzar las protestas en una "nueva fase".

En Serbia, una candidatura parlamentaria creada por universitarios ganó con mayoría absoluta las elecciones del pasado 25 de octubre, tras casi dos años de protestas contra el Gobierno nacionalista.

Los estudiantes han recibido el apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, que se encuentra este sábado en Tirana para participar en una nueva manifestación contra el Gobierno socialista.

"El pueblo albanés ha demostrado cómo se puede oponer resistencia a la destrucción de la naturaleza, a la venta del país a potencias imperialistas, así como a la violencia estatal y la corrupción" ha declarado Thunberg, de 23 años, conocida por su activismo medioambientalista y en causas como la defensa de Palestina.

PUBLICIDAD

Thunberg afirmó que las protestas han sido contestadas con una "represión de la Policía y del Estado sin precedentes" y que en todas partes del mundo se sigue y se respalda la llamada Revolución de los Flamencos, informa la emisora A2 CNN.

Las protestas contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama arrancaron el pasado 31 de mayo tras saberse que se estaba negociando la venta de suelo en un parque natural para el desarrollo de un proyecto turístico a manos de inversores extranjeros vinculados a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

PUBLICIDAD

Desde ahí ha surgido una movilización nacional con protestas, primero pacíficas y desde mediados de octubre con duros episodios de violencia y vandalismo, contra la corrupción, el aumento del costo de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y, dicen sus oponentes, la arrogancia del primer ministro.

Con la marcha de hoy, dirigida hacia el Ministerio de Educación, se cumplen 175 días de protestas ininterrumpidas.

Numerosos manifestantes están ocupando las calles adyacentes y bloqueando el tráfico en un ambiente de creciente tensión.

Desde hace dos semanas en las redes sociales proliferan los llamamientos a participar el próximo sábado 28 en una multitudinaria protesta en Tirana, coincidiendo con el aniversario de la declaración en 1912 de la independencia del país del Imperio Otomano. EFE

PUBLICIDAD