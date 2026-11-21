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Ciudad de México, 21 nov (EFE).- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de Fausto Isidro, alias El Chapo Isidro, uno de los 10 fugitivos más buscados por EE.UU. durante un operativo nocturno en el estado de Sinaloa (noroeste), que contó con la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos.

El titular de la dependencia informó que la captura se llevó a cabo en la madrugada del viernes en el municipio de Guasave (norte de Sinaloa), bastión del jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado al Cartel del Pacífico, facción de Los Mayos, lo que ha desatado enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes, así como pánico en la población.

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"Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias 'Chapo Isidro', identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva", escribió Harfuch en un mensaje publicado en la red social X.EFE