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Buenos Aires, 21 nov (EFE).- Otras dos personas murieron como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en la explosión provocada por una fuga de gas el viernes 13 de noviembre en una localidad de la periferia sur de Buenos Aires y ascienden a cuatro el número de víctimas fatales, informaron este sábado fuentes judiciales a EFE.

Las dos nuevas víctimas eran operarios de la empresa contratista Exgadet, contratada por la distribuidora MetroGAS para realizar trabajos de renovación de la red de distribución.

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Ambos permanecían internados en una clínica de la localidad bonaerense de San Justo, donde murieron durante la madrugada de este sábado debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el estallido.

La empresa Exgadet informó, a través de un comunicado difundido entre los medios locales, que los dos operarios fallecidos son Matías Miguel Leguizamón, de 33 años, y Juan José Servin, de 28 años.

La compañía expresó su pesar por las muertes y aseguró que trabaja para esclarecer las causas del siniestro. “Estamos trabajando incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso, buscando justicia para dar algo de paz a sus casas”, afirmó el comunicado.

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Hasta ahora, la Justicia había confirmado las muertes de Marcelo García, un trabajador de 47 años cuyo cuerpo fue identificado mediante estudios de ADN, y de Néstor Julián D’Alesandro, de 44 años, que permaneció internado en terapia intensiva tras resultar gravemente herido.

La explosión se produjo en un centro comercial de Remedios de Escalada, a unos 15 kilómetros al sur de la capital argentina.

El accidente ocurrió cuando una máquina tuneladora utilizada en los trabajos sobre la red de distribución dañó una cañería de gas de media presión.

La fuga provocó una explosión y un incendio que afectaron a viviendas, comercios y vehículos, además de obligar a evacuar a numerosos vecinos.

El siniestro dejó también una treintena de heridos, varios de ellos con quemaduras de gravedad, y provocó importantes daños materiales en la zona.

Decenas de familias debieron abandonar temporalmente sus viviendas mientras avanzaban las pericias y las inspecciones sobre los inmuebles afectados.

La Justicia mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y establecer las eventuales responsabilidades por el accidente.

Los peritajes técnicos buscan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si se cumplieron los procedimientos de seguridad durante los trabajos de renovación de la red.

En paralelo, continúan las tareas de limpieza, demolición y evaluación estructural de los edificios dañados, mientras se avanza gradualmente en la restitución de los servicios de gas y electricidad en los sectores donde finalizaron las inspecciones. EFE