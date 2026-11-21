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Bagdad, 21 nov (EFE).- Diversas unidades de las Fuerzas Armadas de Irak completaron este sábado su despliegue en Jurf al Sajar, el bastión de la poderosa milicia proiraní Kataib Hizbulá al suroeste de Bagdad, en el marco del plan de reemplazo de los combatientes que se está realizando "sin contratiempos" pese a las tensiones generadas.

"El proceso de rotación de las unidades de seguridad se está desarrollando sin contratiempos y conforme a los plazos y procedimientos previstos", dijo en declaraciones a la agencia de noticias oficial iraquí INA el portavoz del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irak, Sabah al Numan.

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Hasta el momento, las unidades de la Policía de Energía han completado su despliegue en las zonas petroleras para asumir "las redes de oleoductos" en Jurf al Sajar, donde el Gobierno iraquí acusa a Kataib Hizbulá de extraer crudo de la infraestructura gubernamental, en una trama de contrabando que ha elevado la tensión entre las partes.

Asimismo, contingentes del Ejército y de la Policía Federal también han asumido el control de las zonas asignadas, mientras que una unidad de la amalgama de milicias Fuerzas de Movilización Popular (FMP) -de la que Kataib Hizbulá forma parte- también "ha sustituido a la brigada que anteriormente era responsable de la zona", en referencia a la facción proiraní.

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Con esto, el Gobierno pretende "ampliar las áreas de responsabilidad de las fuerzas de seguridad para abarcar toda la región de Jurf al Sajar", de acuerdo con Al Numan, que recordó que todas las unidades desplegadas operan "bajo una estructura única de mando y control".

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Haidar al Aboudi, afirmó en rueda de prensa que "no hay rivalidades entre las unidades militares" en Jurf al Sajar, mientras que recordó que entre los objetivos del Estado se encuentra el retorno de los desplazados de esta zona que fue ocupada por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) hace más de una década.

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Kataib Hizbulá controla completamente Jurf al Sajar desde que lo arrebató del EI en 2014 y, desde entonces, ha impedido el acceso a las fuerzas de seguridad estatales y de decenas de miles de desplazados, mientras que también ha rechazado retirarse de su bastión pese a las exigencias de las autoridades.

Bagdad acusa a Kataib Hizbulá de estar detrás de una trama multimillonaria de contrabando de petróleo organizada desde 2021 en la zona, unos hechos que el grupo ha negado pese a las evidencias presentadas por el Gobierno, que en paralelo está ejecutando un programa para desarmar a las milicias.

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Los planes de desarme, solicitados por Washington -que ha designado a Kataib Hizbulá y a otras milicias como organizaciones terroristas-, también son un punto de tensión entre el Ejecutivo y los grupos armados que operan en Irak desde la invasión estadounidense de 2003 y la ofensiva de Estado Islámico en 2014. EFE