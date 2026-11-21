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Lima, 20 nov (EFE).- Al menos una mujer herida y 39 viviendas afectadas se han registrado en Perú por el sismo de magnitud 6,7 que este viernes sacudió el centro de los Andes peruanos y que llegó a sentirse en otros países vecinos como Colombia y Ecuador, según el último balance publicado por el Gobierno.

El sismo ocurrió a las 19:09 hora local (00:09 GMT del sábado 21 de noviembre) con un epicentro situado a 30 kilómetros al noroeste de la población de Junín, una zona rural con baja densidad de población.

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El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre, una distancia considerable que hace que se disipe su poder de destrucción en la superficie y a la vez se amplíe el alcance de las ondas, sentidas incluso en Bogotá y Quito.

La Municipalidad de Lima reportó una joven herida en la cabeza al impactarle un trozo de cemento desprendido de un edificio en el centro histórico de la capital peruana.

Las primeras inspecciones en las poblaciones de la céntrica región andina de Junín cercanas al epicentro contabilizan al menos 39 viviendas afectadas por rajaduras y otro tipo de daños, de ellas 20 en San Pedro de Cajas, 14 en Ulcumayo, 4 en Ticlacayán y una Pichanaki.

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El jefe del Instituto de Defensa Civil Nacional (Indeci), Luis Vásquez, indicó en el canal estatal TV Perú que además de varios derrumbes en vías hay algunos distritos que han sufrido cortes de luz.

Además, comentó que hay ciertas afectaciones en el primer piso del hospital de Pichanaki y en la Universidad Peruana de Los Andes, ambos situados en la provincia de Chanchamayo, que forma parte de Junín.

En Lima, donde el temblor se sintió de forma moderada, hubo algunos derrumbes en el distrito de Independencia, en el norte de la capital, y en la Costa Verde, ubicada junto al mar, se han desprendido algunas rocas de los acantilados, pero no se ha reportado ningún accidente.

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Además, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, informó que el sismo, con epicentro en la céntrica región andina de Junín, solo ha provocado daños en algunas infraestructuras y, hasta el momento, no hay daños materiales mayores ni heridos de gravedad.

"Salvo afectación de infraestructura, no se han reportado de momento daños mayores ni afectaciones a la vida o heridos de gravedad. Pero el suceso está en continuo progreso y constante evaluación, el personal de Defensa Civil está desplegado, recorriendo la zona", señaló Belaúnde ante la prensa.

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Belaúnde detalló que se han producido varios desprendimientos de rocas que han bloqueado carreteras en varios puntos del centro del país, como en los departamentos de Junín, Huánuco y Pasco, pero indicó que el organismo estatal Provías ya está realizando las labores de limpieza o en algunos casos, sus equipos todavía están en camino. EFE