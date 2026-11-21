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Edgar Sapiña Manchado

París, 21 nov (EFE).- Centenares de españoles residentes en París esperaron durante horas en largas colas este sábado delante del Consulado General de España para poder votar de forma presencial en las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre y renovarán la composición del Congreso y del Senado.

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"Nunca voté, no me gusta la política, porque mi padre me lo había prohibido, pero veo que es necesario votar porque España subió, ahora está muy arriba y es la mejor nación de Europa", contó a EFE Juan Allende, jubilado asturiano y emigrante económico en Francia desde 1966.

"¿Y quién la subió? No sé si soy socialista porque nunca voté, pero pienso que uno debe votar por un presidente que lleve a España hacia arriba, no que la baje", añadió, refiriéndose a la posibilidad, apuntada por la mayoría de las encuestas, de que el próximo gobierno salido de las elecciones sea del PP y Vox.

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Algunos esperaron hasta tres horas para ejercer su derecho al voto. "Es la primera vez que veo tanta gente. He alucinado cuando he llegado", reconoció Carmen María Herrera, andaluza afincada en la región parisina desde hace ocho años.

"Toda nuestra familia está en España, prácticamente, así que además de votar por nosotros, por un posible regreso, también es por ellos, para que tengan unas condiciones dignas y no perdamos lo que hemos conseguido", dijo Pilar Rosúa Vázquez, que acompañaba a Carmen, aunque vive en Normandía, en el norte de Francia.

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El ambiente durante la espera y en el interior del Consulado General de España en París fue tranquilo durante toda la jornada, pese a la gran participación registrada entre las 09:00 y las 17:00 horas, horario de apertura del centro, con trabajadores públicos ayudando a quienes tenían dudas sobre el procedimiento de voto.

"Para mí votar no es solo un derecho, es una obligación cívica y creo que, como jóvenes con un futuro bastante incierto y una crisis de representatividad política muy latente, es muy importante frenar a la extrema derecha y hacer comunidad fuera de casa también", dijo Clara Noguera, valenciana, que votaba por primera vez desde Francia.

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"Estando lejos de nuestro país, creo que es una forma de seguir conectados y formar parte de lo que queremos para nuestro país, aunque vivamos fuera, sobre todo en el momento actual que vive Europa. Creo que es muy importante que todos podamos votar, ya que es un derecho que ha costado mucho obtener", explicó Patricia Comino, joven de Tarragona afincada en París desde hace ocho años.

Tras introducir las papeletas del Congreso y del Senado en el sobre remitido a España, junto con el certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular, el elector deposita el voto en la única urna habilitada en la capital francesa.

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Además de París, los españoles residentes en Francia también pueden votar presencialmente y hasta el 26 de noviembre en Bayona, Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Marsella, Montpellier, Pau, Perpiñán y Toulouse.

El censo de residentes en el extranjero para estos comicios generales asciende, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 2.776.645 electores, de los que 267.960 residen en Francia. EFE

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