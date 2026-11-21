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Diego Jabonero Morales

Huitzilac (México), 21 nov (EFE).- En un terraplén cubierto de basura cercano a una carretera, en la triple frontera entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, el colectivo de madres buscadoras Una Luz en el Camino encabezó una jornada de rastreo en la que se encontraron posibles restos humanos en medio de las críticas por la escasez de personal y el desdén institucional.

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Antes de descender por una pendiente en el municipio de Huitzilac (Morelos), 60 kilómetros al sur de Ciudad de México, las familias colocaron carteles con los rostros de sus seres queridos, velas y flores junto a la zona de búsqueda, en una jornada que arrancó con retraso por la demora del convoy oficial.

Equipadas con palas de jardinería, guantes y rodilleras, las buscadoras y voluntarios bajaron sujetos a una cuerda de seguridad por el terreno inestable, impregnado de un fuerte olor que desprendía el cadáver de una cabra.

El trabajo se dividió en dos frentes: mientras un grupo excavaba en el barranco, otro cribaba cubos de tierra en la parte superior para detectar fragmentos óseos y separarlos, con apoyo forense y de restos animales.

Durante la jornada, a la que acudió el vocalista de la popular banda Café Tacvba, Rubén Albarrán, se localizaron presuntos fragmentos de cráneo humano que se suman a decenas de indicios hallados en la zona desde la semana pasada, incluido un cráneo completo.

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"Sabemos que también estamos expuestas a muchas cosas, sobre todo temas de seguridad, que hoy no tenemos la suficiente porque sabemos que es un punto rojo y es lamentable que las autoridades no estén capacitadas ni comprometidas", explicó a EFE Daniela González, quien busca a su hijo desde 2022.

El rastreo transcurrió en un entorno aislado, sin señal telefónica ni cámaras de vigilancia y marcado por la inseguridad de la zona, donde se escucharon estruendos de detonaciones a la distancia mientras las familias trabajaban en el barranco.

Pese a tratarse de una búsqueda metropolitana entre tres entidades, los colectivos denunciaron la ausencia de autoridades, dejando el peso operativo en las familias.

"Hoy dejaron abandonado el lugar de los hallazgos literal; no porque no viniera la Ciudad de México, sino porque no hubo presencia de otras instituciones que deberían estar aquí", reprochó Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo, tras reportar 15 nuevos hallazgos óseos en el día.

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"Deben de recordar ellos que para nosotros no son huesos, no son restos, son personas que tienen nombre, apellido y una familia que les está buscando", subrayó Palmeros ante el riesgo de rezago forense.

Para quienes llevan años en campo, el hallazgo despierta emociones opuestas: "Se siente tristeza y a la vez alegría de poder encontrar a alguien, a esa 'personita', quien sea, y tristeza porque decir: aquí y en esta forma buscamos a nuestros hijos", relató Inés, tras ocho años buscando a su hijo.

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"Sigo porque si yo no busco a mi hijo nadie lo va a buscar. Hay ocasiones que lloramos juntas, nos reunimos y platicamos de todo lo que estamos pasando, es un apoyo moral el que nos encontramos aquí entre todos, y nos hacemos como una familia", subrayó.

México acumula más de 135.000 personas desaparecidas y no localizadas, una crisis ligada a la violencia del crimen organizado y la impunidad en la que miles de familias suplen con rastreos propios la falta de capacidad estatal. EFE

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