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Washington, 21 nov (EFE).- En la Explanada Nacional, el parque entorno al que se asientan el poder político estadounidense y los grandes museos de Washington, se instalan cada día camionetas que venden comida a viandantes y turistas al margen de las regulaciones sanitarias requeridas para este tipo de negocios, lo que las sitúa en el punto de mira por la aparente impunidad con la que operan.

"No nos piden nada, así que aquí estamos", dijo a EFE un trabajador de una de estas furgonetas sin licencia, a sabiendas de que la división de competencias entre diferentes cuerpos de policía dificulta identificarlos y sancionarlos.

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Existen vacíos legales dependiendo de dónde aparquen estos vehículos, que pasan a ser responsabilidad de diferentes cuerpos policiales con solo moverse a un par de calles de distancia.

Si se colocan en la Explanada Nacional se trata de terrenos federales que controlan los agentes del Servicio de Parques Nacionales, pero en las calles aledañas la responsable es la ciudad de Washington, a través de agencias municipales.

Lo cierto es que son fácilmente reconocibles a la vista de cualquiera que camine por este espacio que concentra, entre otros, la Casa Blanca, el Capitolio o el monumento a Washington: no especifican sus precios, colocan carteles de "preferimos efectivo", están recubiertos de manera casi idéntica con imágenes de sus productos y cuentan con una pequeña ventana desde la que interactuar con clientes.

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Muchos de ellos, conscientes de las irregularidades que cometen, mantienen a alguien al volante de la furgoneta en lo que parece una acción destinada a reaccionar con premura en caso de percibir la presencia de los cuerpos de seguridad.

Entre sus principales atractivos están los perritos calientes, hamburguesas, patatas fritas y hasta helados, estos últimos conservados en algunos casos en neveras con hielo que se va cambiando de manera periódica para mantener la temperatura.

Distintas informaciones locales han asegurado además que algunos generadores eléctricos que emplean no funcionan en muchos casos, lo que podría comprometer la integridad de los ingredientes con los que cocinan.

Y los consumidores no solo desconocen estas condiciones; en muchos casos también se sorprenden por los precios de lo que van a consumir ya que un helado en un puesto con licencia, normalmente más pequeños y aparcados sobre la acera, cuesta cinco dólares, frente a los 15 que puede alcanzar el mismo producto en estos camiones irregulares.

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La directora del Departamento de Licencias y Protección al Consumidor (DLCP) de Washington, Tiffany Crowe, subrayó el pasado febrero que los vendedores de comida sin licencia, incluidos estos camiones, suponen un riesgo sanitario porque pueden provocar intoxicaciones alimentarias al ignorar los códigos de salud y evitar las inspecciones.

Crowe afirmó que dos camiones que se incendiaron en julio de 2024 cerca de la Explanada Nacional carecían de licencia y que, de haberla tenido, habrían sido inspeccionados por bomberos y por el Departamento de Salud, y añadió que estos vehículos generan tal volumen de basura que desbordan los contenedores del parque, lo que ha provocado un aumento de la proliferación de ratas.

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La responsable de DLCP defendió endurecer las sanciones al considerar que la multa de 2.549 dólares por vender sin licencia es demasiado baja para disuadir a operadores que, según dijo, ganan miles de dólares al día sin pagar impuestos y para quienes pagar la sanción es “el precio de hacer negocios”.

A pesar de los riesgos y las posibles sanciones, estos camiones no desaparecen de las puertas de museos y de los alrededores de los puntos más visitados de la capital estadounidense, desde el Monumento a Lincoln al Museo de Historia Natural.

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Según indica la policía del Servicio de Parques Nacionales, las camionetas y puestos que venden comida legalmente llevan una pegatina del DLCP en la parte trasera, la cual se revela inexistente cuando uno camina junto a la mayoría de los quioscos que venden tentempiés en el epicentro del poder de Estados Unidos.

Rafael Yuste Muñoz