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Ciudad de Guatemala, 20 nov (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala atribuyó este viernes a la pandilla Barrio 18 el asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, en un ataque ocurrido hace poco más de un mes, en un crimen que conmocionó al país.

Solórzano Foppa, de 43 años, murió el 17 de octubre en un ataque armado en un parque deportivo, en el este de la capital guatemalteca, en un suceso en el que también falleció otro individuo, Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, que se encontraba en el lugar.

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Durante una conferencia de prensa, el fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, informó que los dos supuestos sicarios del Barrio 18 implicados fueron aprehendidos el 29 de octubre, unos doce días después del crimen, y ligados a proceso, dentro de un expediente bajo reserva judicial con un levantamiento parcial para divulgar los avances.

"Efectivamente fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el actor material del asesinato. Es lo que podemos indicar hasta ahora por la reserva judicial, para no dañar la investigación y poder capturar al resto de personas involucradas", dijo García Luna.

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El secretario general de la Fiscalía, Edwin Santiago Chavajay, indicó que las autoridades ejecutaron en total 70 allanamientos —principalmente en la capital—, análisis balísticos y requisas en las cárceles Renovación 1 y Canadá, ubicadas en el sureño departamento de Escuintla, donde se encuentran recluidos líderes de la pandilla.

Chavajay reveló además que "actualmente dos personas han sido ligadas a proceso penal por el delito de asesinato en agravio de las dos víctimas".

El caso tiene un fuerte impacto político en Guatemala, ya que Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público y colaboró junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la investigación del caso 'La Línea', red de defraudación aduanera que en 2015 forzó la dimisión del entonces presidente Otto Pérez Molina.

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Tras encabezar la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre 2016 y 2018, Solórzano Foppa enfrentó persecución judicial y prisión bajo la gestión de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta —quien dejó el cargo en mayo pasado—, procesos calificados de "criminalización" por organizaciones de derechos humanos.

La Fiscalía atribuye la autoría material al Barrio 18, designado en el país como grupo criminal organizado transnacional y terrorista y recientemente catalogado así por Estados Unidos, mientras maneja varias hipótesis sobre autores intelectuales y posibles móviles políticos.

En paralelo, diez personas enfrentan cargos por presuntas irregularidades, entre ellas siete policías, en la detención inicial de los hermanos Choc Toz tras el ataque, sin vínculo aparente con el crimen, según el coordinador nacional del Ministerio Público, José Raúl López Lamadrid.

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El fiscal general reiteró que las pesquisas siguen abiertas, se prevén próximas capturas y el levantamiento parcial de la reserva tiene alcances limitados para no entorpecer las investigaciones. EFE

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