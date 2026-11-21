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Ciudad de México, 20 nov (EFE).- El papa León XIV no aseguró que "solo existe el hombre y la mujer", a pesar de lo que aseguran internautas en línea que difunden el fragmento de un discurso pronunciado en su reciente visita a Lima, Perú. Un análisis del video demuestra que el Santo Padre no realizó semejantes declaraciones y no hay rastros de pronunciamientos similares.

Publicaciones en redes sociales como X y Facebook comparten el fragmento de un discurso pronunciado por León XIV en Lima, junto a comentarios que le atribuyen al pontífice la frase: "solo existe el hombre y la mujer, el resto no".

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En la grabación viralizada en línea, León XIV afirmó que "los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de varones y mujeres, que buscan desarrollar nuevas actitudes y estilos, en la familia y en la sociedad, a veces por vías equivocadas".

HECHOS: No hay evidencias de que el papa haya dicho que "solo existe el hombre y la mujer", como lo prueba una revisión completa de su discurso en Lima y un rastreo en línea. El fragmento difundido por internautas corresponde a una reflexión sobre los roles de género y el papel del hombre y la mujer en la familia.

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Una declaración falsa

En primer lugar, el video compartido en redes sociales corresponde a un extracto del discurso pronunciado por León XIV el 12 de noviembre de 2026 en la Plaza de Armas de Lima, Perú.

Una revisión de su transcripción evidencia que León XIV no pronunció la frase difundida en línea, en realidad hizo una reflexión sobre el papel del hombre y la mujer en la sociedad moderna.

"Los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de varones y mujeres. Esta situación nos demanda proponer con mayor ahínco que Dios ha creado al ser humano varón y mujer y, solamente en esta unión, se expresa la reciprocidad y la complementariedad, desde donde se despliegan la paternidad y la maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso de todos por una sociedad mejor", expresó León XIV.

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Otra revisión del discurso completo de 20 minutos publicado en YouTube por EWTN News Español tampoco encuentra rastros de una frase similar.

Sin pruebas de las declaraciones

Una búsqueda en las redes sociales del papa León XIV no conduce a mensajes en los que asegura que solo existen hombres y mujeres, ni ningún tipo de afirmación que insinúe una opinión similar.

Por otra parte, una búsqueda avanzada en Google con palabras clave como "papa", "León XV", "hombre" y "mujer" no encuentra una afirmación similar a la compartida en redes sociales, de la que tampoco hay rastros en el archivo de la Agencia EFE.

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En conclusión, es falso que el papa León XIV asegurara que "solo existe el hombre y la mujer", una revisión de la transcripción del discurso en Lima comprueba que el pontífice no pronunció esta frase. Tampoco hay pruebas de unas palabras similares en otros medios o en sus redes sociales. EFE

(foto)