21/11/2026 Un buque de carga ruso se incendia en el este del golfo de Finlandia. Las Fuerzas de Defensa de Finlandia han detectado este sábado por la mañana un ataque con drones contra un buque mercante ruso al oeste de Suursaari, en aguas internacionales del sector oriental del golfo de Finlandia, que ha ocasionado daños en la embarcación, según informes de las autoridades finlandesas, que han enviado efectivos de su Guardia Fronteriza a la zona. POLITICA EUROPA EUROPA FINLANDIA RUSIA INTERNACIONAL GUARDIA FRONTERIZA FINLANDESA

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Las Fuerzas de Defensa de Finlandia han detectado este sábado por la mañana un ataque con drones contra un buque mercante ruso al oeste de Suursaari, en aguas internacionales del sector oriental del golfo de Finlandia, que ha ocasionado daños en la embarcación, según informes de las autoridades finlandesas, que han enviado efectivos de su Guardia Fronteriza a la zona.

Tras notificarse el incidente, el Gobierno finlandés activó restricciones temporales a la navegación marítima y a la aviación en el este del golfo a fin de proteger a la población y facilitar la respuesta de las autoridades ante posibles nuevos ataques. Las limitaciones han sido levantadas a las 14.00 horas (hora local).

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La Guardia Fronteriza del país ha asumido la dirección de las operaciones de rescate marítimo después de que el buque mercante ruso haya comenzado a arder tras el ataque. La embarcación, que presenta daños, se encuentra a la deriva y se desplaza desde aguas internacionales hacia el norte, adentrándose en aguas territoriales finlandesas del este del golfo de Finlandia.

Las autoridades finlandesas han señalado que el incidente no representa actualmente un riesgo para el resto del tráfico marítimo. No obstante, los equipos de emergencia están preparando medidas para hacer frente a posibles consecuencias medioambientales, en coordinación con otros organismos nacionales y autoridades internacionales.

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Asimismo, Helsinki ha comunicado lo sucedido a sus aliados y ha asegurado que ofrecerá más información sobre el caso a medida que se encuentre disponible. Este suceso se produce en un contexto de creciente presión sobre las infraestructuras portuarias rusas en el Báltico, fundamentales para las exportaciones de petróleo, derivados energéticos y cereales, y después de un ataque con drones perpetrado el pasado 11 de noviembre contra el complejo portuario de Ust-Luga, que provocó un incendio y daños en sus instalaciones energéticas.