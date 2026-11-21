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Huawei presenta sus capacidades para escalar la IA en el sector financiero en el Festival FinTech de Singapur 2026.

PR Newswire

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SINGAPUR, 20 de noviembre de 2026

Gracias a su infraestructura de IA híbrida abierta y a sus tres fábricas inteligentes, Huawei ayuda a las instituciones financieras globales a desarrollar ventajas competitivas propias y diferenciadas.

SINGAPUR, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En SFF 2026, Huawei compartió información sobre "Acelerar la IA financiera a gran escala e impulsar las finanzas basadas en agentes de IA" con instituciones financieras globales y socios de la industria, mostrando sus tecnologías y soluciones.

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Jason Cao, director ejecutivo de Huawei Digital Finance, y Alvin Feng, presidente de la unidad de negocio financiera internacional de Huawei, pronunciaron presentaciones magistrales en el escenario principal del festival y en el escenario Frontier. Huawei presentó soluciones para infraestructuras resilientes, modernización de aplicaciones, seguros, mercados de valores y bancos centrales, además de soluciones conjuntas en el marco del Programa de Socios Financieros de RONGHAI y los logros de su colaboración en el ecosistema 4-Win.

Para pasar de la adopción de la IA a la IA a gran escala, las instituciones financieras deben desarrollar sus propias capacidades de IA.

El enfoque competitivo en la IA financiera está cambiando, pasando del rendimiento de los modelos a las capacidades de los sistemas de grado empresarial. Las instituciones financieras deben ser capaces de seleccionar de forma independiente, operar de forma segura, replicar a gran escala y evolucionar continuamente sus capacidades de IA.

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Jason Cao compartió lecciones aprendidas de la trayectoria de China en el campo de la IA: Un ecosistema abierto hace que la IA sea asequible, la ingeniería de alto nivel permite que sea eficaz y la comercialización a gran escala hace que la IA esté profundamente integrada y sea fiable en los negocios. Identificó cuatro características de las instituciones financieras de China: Modernización continua de las aplicaciones (Zero Legacy), infraestructura híbrida que combina la implementación local y la nube pública, arquitectura de IA de nivel empresarial para el desarrollo y la gestión centralizados e IA en los flujos de trabajo empresariales centrales, como la banca móvil, el crédito y el control de riesgos, lo que permite transformar los procesos empresariales para mejorar la competitividad.

A medida que la IA evoluciona para comprender las intenciones, planificar y actuar de forma proactiva, los clientes y los empleados dependerán de sus propios agentes de IA. Los bancos deben garantizar que sus servicios financieros puedan ser comprendidos, conectados e invocados por estos agentes, al tiempo que construyen un ciclo virtuoso de IA que vincule datos, ejecución, aprendizaje y retroalimentación para lograr un modelo financiero adaptado tanto a la IA como a los clientes.

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Huawei explora una arquitectura de "Dos superagentes, múltiples agentes especializados". El superagente de atención al cliente y el superagente para empleados comprenden la intención del usuario, ofrecen servicios personalizados e invocan de forma flexible capacidades bancarias especializadas. Múltiples agentes especializados brindan soporte a ámbitos como el crédito, el marketing, la gestión de riesgos y la gestión patrimonial mediante la colaboración entre las personas y los agentes de IA, así como entre múltiples agentes. Los bancos pueden convertir su experiencia en normas de cumplimiento, evaluación crediticia, estrategias de marketing y gestión de riesgos en capacidades de IA invocables, reutilizables y en constante evolución. Mediante los dos superagentes y los múltiples agentes especializados, Huawei ayuda a los bancos a conectar a clientes y empleados, coordinar tareas empresariales y recopilar y perfeccionar continuamente el conocimiento especializado para construir sistemas empresariales en constante evolución.

Cao afirmó que escalar la IA para el crecimiento empresarial requiere una infraestructura híbrida que combine la implementación local y la nube pública para ofrecer opciones flexibles, una arquitectura abierta para la agilidad técnica, una ingeniería estandarizada para construir y replicar la IA de manera eficiente, y conocimientos, habilidades y capacidades de agentes ya validados como activos compartidos para ser reutilizados en diferentes equipos y escenarios. Hizo hincapié en que las instituciones financieras deben tener el control de sus datos, conocimientos y lógica de negocio, es decir, los activos fundamentales que sustentan la competitividad diferenciada, e integrarlos profundamente con los procesos empresariales para crear capacidades de IA de grado financiero.

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Tres fábricas inteligentes sobre infraestructura de IA híbrida abierta aceleran la implementación de los agentes financieros en entornos de producción.

En el escenario Frontier, Alvin Feng pronunció una presentación magistral titulada "Tome el control de su IA e impulse las finanzas basadas en agentes de IA" y presentó la solución de IA Fintelligent de Huawei. Presentó un marco de grado empresarial para abordar la seguridad, la sostenibilidad y la escalabilidad: Arquitectura abierta para mayor flexibilidad y evolución tecnológica continua; ingeniería estandarizada para la producción a gran escala de agentes de IA y recursos compartidos para su reutilización entre equipos y escenarios.

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Construida sobre una infraestructura de IA híbrida abierta, la solución integra estas capacidades mediante tres fábricas inteligentes: Agent Factory, para el desarrollo y la gobernanza de agentes, Token Factory para las operaciones de tokens durante su ciclo completo y Data&Knowledge Factory para el suministro continuo y de alta calidad de datos y conocimientos.

En el área de exposiciones de Huawei Finance, Huawei mostró sus capacidades y las prácticas de sus socios para escalar la IA a nivel mundial. Con 16 años de experiencia en el sector financiero, Huawei ha prestado sus servicios a más de 7100 clientes del sector financiero, entre ellos, 54 de los 100 bancos más importantes del mundo.

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FUENTE Huawei