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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el real decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos en España, así como condiciones relacionadas con la resiliencia y la soberanía digital, con el objetivo de reducir el impacto de estas instalaciones y garantizar un uso más eficiente de los recursos.

La norma se aplicará a los centros de datos con una potencia de acceso a la red eléctrica igual o superior a 10 megavatios (MW). Entre sus principales exigencias, establece que deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico total mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable a plazo vinculados a instalaciones de generación renovable y almacenamiento ubicadas en España.

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Asimismo, deberán garantizar que al menos el 80% de la electricidad consumida cada hora esté respaldada por generación renovable producida en ese mismo periodo.

Asimismo, las instalaciones deberán cumplir nuevos requisitos de eficiencia energética y de consumo de agua, en concreto, deberán ajustarse a la clase A en eficiencia hídrica y a la máxima categoría prevista en la metodología establecida para la eficiencia energética, con un plazo de adaptación de dos años desde la entrada en funcionamiento para el indicador energético y de un año para el hídrico.

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En materia de soberanía digital, el real decreto establece que los datos de contenido y los derivados de la utilización del servicio de los sistemas públicos de categoría alta deberán permanecer dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, además de fijar condiciones para limitar las operaciones de administración, soporte y mantenimiento desde terceros países a aquellas técnicamente imprescindibles y sujetas a trazabilidad.

La normativa también contempla compensaciones económicas para los centros que se desvíen de los objetivos de adicionalidad y correlación horaria en el uso de energías renovables, y establece un régimen sancionador para los incumplimientos de los requisitos previstos.

Por último, los centros de datos con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kilovatios (kW) deberán remitir anualmente, antes del 15 de mayo, información sobre sus indicadores de eficiencia energética y sostenibilidad.

SE EVITARÁ UN SOBRECOSTE DE 5.000 MILLONES ANUALES

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió ayer en el Consejo de Ministros que el real decreto permitirá ordenar el despliegue de los centros de datos en España y evitar que su elevado consumo energético repercuta en la factura eléctrica del conjunto de los consumidores.

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Según explicó, sin esta regulación, el desarrollo de estas infraestructuras podría haber provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales en el sistema eléctrico y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial. Aagesen reivindicó el carácter "pionero" de España en esta regulación y reconoció las "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía y agua, los precios y el coste de los servicios públicos.

Asimismo, defendió que la norma "no es ninguna moratoria", sino un marco para compatibilizar las inversiones en centros de datos con la sostenibilidad energética y la protección de los consumidores.