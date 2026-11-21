Guardar

Berlín, 21 nov (EFE).- Los Ejércitos de Finlandia y Estonia han restringido este sábado temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el Golfo de Finlandia por posible presencia de drones.

Según informaron en X la Fuerzas Armadas de Finlandia a las 8.33 GMT se implementaron "restricciones temporales al tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del Golfo de Finlandia" para prevenir ante posibles drones.

PUBLICIDAD

"Se trata de una medida de precaución para garantizar la seguridad de los civiles y las condiciones operativas de las autoridades en caso de una posible situación de neutralización de drones", según las Fuerzas Armadas finlandesas.

Según recogió la agencia finlandesa STT, se trata de la segunda vez que se implementan estas medidas este sábado.

Anteriormente, entre las 2.42 GMT y las 6.49 GMT el Ejército de Estonia emitió este sábado "una alerta sobre una posible amenaza de drones" sobre la región nororiental de Ida-Viru, informó la radiotelevisón pública del país báltico EER.

Aviones de combate turcos despegaron para patrullar en Estonia ante esta alerta, según EER. EFE