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Caracas, 21 nov (EFE).- Caracas fue elegida como la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2030, informó este sábado Centro Caribe Sport, ente encargado de organizar la justa, al tiempo que aseguró que la decisión se tomó de manera unánime.

"Ha sido una decisión unánime en una asamblea extraordinaria que duró exactamente una hora y catorce minutos, luego de la presentación oficial que realizara la delegación de Venezuela", señaló Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, en un video publicado en Instagram.

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El Comité Olímpico Venezolano celebró esta decisión e indicó, en Instagram, que por tercera vez el país suramericano recibirá el evento importante del venidero ciclo olímpico.

En octubre pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó a la junta directiva de Centro Caribe Sports los recaudos necesarios para la elección de Caracas como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

Rodríguez entregó entonces la documentación a Mejía, en un encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

La mandataria dijo que el objetivo es que Venezuela siga mostrando su "brillo" al mundo, su capacidad de recuperación y de cómo supera las dificultades.

Caracas fue ya sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1959 y Maracaibo acogió la edición de 1998. EFE