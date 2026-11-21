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Murcia ha encendido esta noche la Navidad ante miles de personas que se han congregado en la Plaza del Cardenal Belluga para asistir al tradicional encendido del alumbrado extraordinario, un evento que ha transformado el corazón de la ciudad en un gran escenario de luz, música y emoción.

El acto, que marca oficialmente el inicio de las fiestas navideñas en todo el municipio, ha arrancado con un impactante espectáculo de danza vertical sobre la fachada del edificio Moneo.

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Con la Plaza del Cardenal Belluga completamente a oscuras, tres bailarines han protagonizado una sorprendente puesta en escena que ha mantenido la expectación del público y ha servido como antesala de uno de los momentos más esperados de la noche.

Tras esto, la Coral Discantus ha inundado la Plaza del Cardenal Belluga de música y emoción desde distintos balcones del entorno. Sus voces han acompañado el recorrido de una gran estrella luminosa proyectada sobre la plaza, que, al ritmo de la música, ha avanzado hasta el centro del escenario, donde aguardaban 130 músicos. La llegada de la estrella ha simbolizado el arranque oficial de la Navidad en Murcia, en una de las imágenes más emotivas y espectaculares de la noche.

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A continuación, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha realizado el encendido oficial de la Navidad, iluminando la Plaza del Cardenal Belluga y, de forma simultánea, el alumbrado extraordinario de las calles y plazas de todo el municipio.

"Esta noche, nuestra ciudad se ha encendido como una gran estrella en medio de la Huerta. Una estrella que ilumina nuestras calles y plazas, pero también nuestros corazones, y que anuncia la llegada de unos días llenos de alegría, emoción y esperanza", ha señalado la alcaldesa.

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El encendido se ha producido con la llegada de la estrella al centro de la plaza y ha estado acompañado por un espectacular castillo de fuegos artificiales y una gran lluvia de papelillos blancos que ha cubierto Belluga, desatando la ovación de las miles de personas que llenaban el centro de la ciudad.

Tras el encendido del alumbrado, Edurne ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche interpretando cuatro conocidos temas navideños que han inundado la Plaza del Cardenal Belluga de espíritu festivo.

La artista ha hecho cantar al público con canciones tan emblemáticas como Blanca Navidad, Santa Claus y Dime Navidad, convirtiendo el corazón de Murcia en un gran escenario navideño al aire libre.

Una actuación que ha puesto el broche de oro a una noche marcada por la ilusión, la participación ciudadana y el ambiente familiar, haciendo cantar y bailar a los miles de asistentes que han querido compartir el arranque oficial de las fiestas.

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Con este acto, Murcia inicia oficialmente su programación navideña, que durante las próximas semanas llenará el municipio de actividades culturales, musicales, comerciales y de ocio para todos los públicos.