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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- Las marea de camisetas azul y oro de Boca Juniors se tomó las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla, donde comerciantes aprovechan la llegada de miles de aficionados para hacer negocio antes de la final de la Copa Sudamericana que los argentinos jugarán esta tarde con Atlético Mineiro.

A medida que se acerca la hora del partido las calles que conducen al escenario deportivo comienzan a llenarse de aficionados argentinos, brasileños y colombianos, en una jornada en la que el fútbol comparte protagonismo con el comercio informal, que ha encontrado en la definición continental una oportunidad para mejorar sus ingresos.

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En los puestos improvisados y las ventas ambulantes, las camisetas de Boca Juniors son las más solicitadas.

"La camiseta que más se vende es la de Boca y quienes más la compran son las personas de acá porque los argentinos ya traen las de ellos. Hace dos días se me acabaron y tuve que hacer otro pedido y si el negocio sigue así de bueno, me voy a declarar hincha de los bosteros", manifestó a EFE entre risas el vendedor Remberto Díaz.

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Las tradicionales franjas azules y amarillas, los escudos del conjunto argentino y las referencias a sus principales figuras dominan buena parte de la oferta, aunque también hay espacio para los colores blanco y negro del Atlético Mineiro.

La final ha convertido también a los comerciantes en protagonistas de una fiesta que comenzó varios días antes del encuentro.

La presencia de los aficionados argentinos ha sido determinante para el movimiento comercial, pero la preferencia por el equipo de Buenos Aires no se limita a quienes cruzaron miles de kilómetros desde Argentina para acompañarlo.

Una cantidad significativa de colombianos, particularmente barranquilleros, también se ha sumado a la causa xeneize y ha convertido sus colores en parte del paisaje futbolero de la ciudad.

La simpatía local por Boca quedó especialmente reflejada durante el multitudinario banderazo del viernes en el Gran Malecón, donde decenas de miles de personas se congregaron para cantar y alentar al conjunto argentino.

Entre los asistentes había numerosos aficionados colombianos que, sin necesidad de pasaporte argentino, hicieron suyo el sentimiento por el equipo porteño.

"El ambiente está muy bueno y aunque yo sea hincha del Junior, hoy vine a disfrutar de la fiesta acá en el Malecón, que es el lugar turístico más importante de Barranquilla", expresó Pedro Correa, quien junto a un grupo de amigos se sumó al festejo.

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La presencia de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa en el actual plantel también alimenta la cercanía de algunos aficionados locales con el conjunto argentino.

El contraste entre elementos de Boca Juniors y Atlético Mineiro se observa en las camisetas que circulan por las calles, en las banderas que ondean desde los vehículos y en los grupos de aficionados que avanzan hacia el estadio.

Sin embargo, para los vendedores cada aficionado representa una oportunidad, independientemente del equipo al que apoye.

La final ha multiplicado la clientela y ha transformado los alrededores del Metropolitano en un mercado futbolero en el que la pasión también tiene precio.

Para María Barranco, una joven que atiende un puesto callejero donde expende dulces y cigarrillos a una calle del estadio, la presencia de tanta gente ha reactivado las ventas.

"Ojalá todos los días llegue gente de afuera como ahora”, anotó la mujer. EFE

Para garantizar la seguridad del partido de este sábado, la Policía desplegó más de 2.500 uniformados, así como un helicóptero halcón y drones de vigilancia, entre otras medidas. EFE

(foto)