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Ciudad de México, 21 nov (EFE).- El capo mexicano Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', detenido en un violento operativo la noche del viernes en el estado de Sinaloa (noroeste) con apoyo de EE.UU., pasó de ser uno de los herederos del imperio criminal de los hermanos Beltrán Leyva a ser uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos.

Meza Flores, también conocido como 'El otro Chapo', en referencia al mote del cofundador del Cartel de Sinaloa, nació en 1982 en el municipio de Guasave, donde fue capturado y lideró el Cartel de Guasave, organización criminal dedicada al tráfico de personas y de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia EE.UU.

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Por ello, representantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), así como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, han reconocido la detención del narcotraficante, incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

"'El Chapo Isidro' tiene un historial criminal realmente amplio. Empezó su actividad criminal en la adolescencia. Es un hombre relativamente joven si vemos otros liderazgos del narcotráfico!, explicó a EFE el especialista en seguridad David Saucedo, para quien el capo inició su carrera criminal bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, alias 'El Señor de los Cielos', y posteriormente con los hermanos Beltrán Leyva.

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De acuerdo con información de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, argumenta Saucedo, cuando estalló la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, en 2024, el ahora detenido habría pactado con este último grupo criminal para combatir a la facción liderada por los hijos de 'El Chapo'.

"Al ser aliado de 'La Mayiza' indirectamente beneficia a Los Chapitos, que habrían sufrido embates fuertes por parte del Cartel de Guasave", aseguró el experto.

Aunque el enfrentamiento entre ambos grupos es anterior a este conflicto, pues 'El Chapo Isidro' se consolidó como uno de los principales rivales de 'El Chapo', tras una disputa territorial por los municipios de Guasave y Ahome, una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia la costa oeste de Estados Unidos.

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El Cartel de Guasave ha concentrado sus operaciones en este territorio del norte de Sinaloa, así como en Sonora, Baja California y Baja California Sur, sin intención de expandirse, por lo que funciona como un "feudo", considera Saucedo, quien advirtió de los nexos del grupo del crimen organizado con políticos locales.

"Lo que hizo 'El Chapo Isidro' fue infiltrarse en la estructura política, empresarial, policial, sindical y social de Guasave, y no veo que esa estructura haya sido desmantelada. Eso lo que va a propiciar es un relevo sucesorio, pero con un Cartel de Guasave intacto", advirtió el especialista.

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El operativo encabezado por autoridades mexicanas e inteligencia estadounidense ha provocado actos de narcoterrorismo, bloqueos carreteros, ataque a tiendas y vehículos, así como la muerte de militares del Ejército Mexicano, según informó el secretario de Seguridad en México, Omar García Harfuch, quien no ha precisado el número de decesos.

Meza Flores fue detenido junto a Germán 'Serafín', su primo y segundo al mando del Cartel de Guasave, y José, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo.

La captura de 'El Chapo Isidro’ se produce dos días después del encuentro en la cumbre de líderes de la APEC entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien recientemente reiteró su postura de que México está controlado por los cárteles de la droga. EFE

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(foto)