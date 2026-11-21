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España llega este año al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con 46 mujeres asesinadas por violencia de género, tres menos que en todo 2025, a falta aún de computar el mes de diciembre, históricamente uno de los periodos con mayor incidencia de crímenes machistas.

Según se desprende de la serie estadística oficial recopilada desde 2003, diciembre ocupa el cuarto lugar entre los meses más trágicos del año en el acumulado de ejercicios completos (2003-2025), con un total de 115 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo los meses de verano superan este registro: julio encabeza la serie con 139 víctimas en ese periodo (147 contando 2026), seguido de junio, con 125 (128 en total), y agosto, con 120 (122 en total).

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A lo largo de las últimas dos décadas, el último mes del año ha dejado repuntes que han llegado a alterar el balance anual en las últimas semanas del calendario. Destacan especialmente los casos de diciembre de 2008, cuando se registraron 11 asesinatos; diciembre de 2022, con 10 víctimas mortales; diciembre de 2015, con 9; y los meses de diciembre de 2004 y 2021, con 8 mujeres asesinadas en cada uno de ellos. En el año pasado, 2025, diciembre cerró con 5 crímenes machistas, elevando el total anual de 43 a 48 fallecidas.

En el transcurso de 2026, el mes con mayor número de víctimas mortales hasta la fecha ha sido julio, con 8 mujeres asesinadas, seguido de enero, con 6. Por su parte, febrero, marzo, mayo y septiembre registraron 5 asesinatos cada uno; junio y octubre sumaron 3 víctimas respectivamente; abril y agosto contabilizaron 2 cada uno, y en lo que va de noviembre se han registrado dos víctimas mortales.

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Con los datos acumulados hasta este momento, el número total de mujeres asesinadas por violencia de género en España desde que comenzaron a recopilarse las estadísticas oficiales en enero de 2003 asciende a 1.387 víctimas.

En la serie histórica anual completa, los años con mayor número de asesinatos machistas fueron 2008 (76 víctimas), 2010 (74), 2004 (72) y los ejercicios 2003 y 2007 (ambos con 71). Por el contrario, los registros anuales más bajos desde el inicio de la estadística se han dado en los últimos años: 2025 cerró con 48 víctimas mortales, mientras que los años 2016, 2017, 2021 y 2024 finalizaron con 49 mujeres asesinadas en cada ejercicio.

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MENORES HUÉRFANOS

Por su parte, los asesinatos machistas han dejado en lo que va de año un total de 37 menores de edad huérfanos, cuatro menos que en todo 2025 (41), pero cinco más de los contabilizados hasta noviembre del ejercicio anterior (32). En 2026, julio concentró el mayor número de menores que perdieron a su madre (9), seguido de enero, febrero y octubre (5 cada uno); septiembre (4); agosto (3); marzo y noviembre (2); y mayo y junio (1), sin registros en abril.

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Desde que comenzaron a contabilizarse los huérfanos por violencia de género en 2013, un total de 547 menores han perdido a su madre por esta causa. En esta serie, diciembre encabeza el acumulado de años completos (2013-2025) con 57 menores huérfanos -con picos como diciembre de 2022 (10) y 2025 (9)-, mientras que 2023 fue el ejercicio con mayor impacto anual (58 huérfanos).