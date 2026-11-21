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PSOE, Frente Amplio y Podemos incluyen en sus programas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre propuestas en defensa de la universidad pública, mientras que el Partido Popular y Vox apuestan por una prueba de acceso a la universidad común en toda España.

Precisamente, el PSOE quiere aprobar una nueva Ley de Equidad en el Acceso a la Universidad Pública que garantice una financiación suficiente, estable y de calidad para las universidades públicas en todas las comunidades autónomas, mediante compromisos plurianuales vinculantes y mecanismos de seguimiento de su cumplimiento, asegurando además una oferta mínima de plazas públicas en titulaciones estratégicas y de alta demanda.

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Así lo refleja el programa 'La fuerza de la gente' lanzado por el PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, recogido por Europa Press, que incluye un nuevo modelo de becas para garantizar la igualdad de oportunidades.

Asimismo, asegura que ampliará las plazas públicas de alojamiento universitario, expandiendo el compromiso ya aprobado en 2026 de crear 2.000 nuevas plazas y promoviendo acuerdos con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas para aumentar la oferta a precios asequibles.

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En cuanto a la UNED, los socialistas apuestan por consolidar su crecimiento y modernización, ampliando su oferta a titulaciones presenciales en ámbitos estratégicos y de alta demanda; y, respecto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), quieren transformarla en una universidad pública "singular integrada en el sistema universitario español, preservando su singular proyección internacional".

El programa del PSOE incluye igualmente reforzar el marco regulador para garantizar los estándares de calidad del sistema universitario, garantizando que todas las universidades y titulaciones, públicas y privadas, "cumplan requisitos exigentes de docencia, investigación y profesorado, y evitando modelos orientados exclusivamente al beneficio económico, con mayores garantías de calidad y presencialidad en las titulaciones que así lo requieran, especialmente en el ámbito sanitario".

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El partido que lidera Pedro Sánchez impulsará también la renovación y estabilización de las plantillas universitarias mediante el Programa María Goyri, "garantizando la incorporación de nuevo profesorado, el relevo generacional, la reducción de la precariedad y la atracción de talento para reforzar la docencia y la investigación en las universidades públicas".

PP QUIERE ACORDAR LA SELECTIVIDAD CON LAS CC.AA. Y LAS UNIVERSIDADES

Respecto a la prueba de acceso a la universidad común en todo el territorio que plantea el Partido Popular, su programa electoral, consultado por Europa Press, establece que sus condiciones básicas se acordarán con las comunidades autónomas y los órganos de representación de las universidades.

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También propone que las universidades tengan libertad para organizarse a cambio de rendir cuentas ante la sociedad, sobre la empleabilidad de sus titulados, la calidad de su investigación y su proyección internacional. "Sustituiremos la burocracia de la acreditación por criterios sencillos y transparentes", añade.

El PP quiere igualmente que la beca sea "un derecho por ley para quien la necesite y apruebe, con los mismos umbrales en la universidad que en la FP".

En este sentido, se compromete a que quien elija un ciclo de FP de alta demanda de empleo no pague matrícula; a que los mejores expedientes tengan una beca de excelencia; y que los jóvenes con más talento tengan facilidades para estudiar en la universidad que deseen.

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VOX QUIERE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN LAS UNIVERSIDADES

Por su parte, Vox apuesta por recuperar la vocación de la universidad "como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza" y quiere garantizar la libertad de cátedra de los profesores en las aulas "frente a las imposiciones de la corrección política".

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El programa de la formación de Santiago Abascal para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre incluye también que "ningún español debe quedarse sin poder estudiar por falta de recursos económicos". Para ello, el partido propone mejorar el sistema de becas en las etapas universitaria y preuniversitaria, "para que la educación sea un verdadero ascensor social en el que la situación económica no sea un obstáculo para el esfuerzo, el mérito y la capacidad".

Para igualar las oportunidades para todos los alumnos españoles, propone unificar currículo, evaluaciones nacionales e inspección, así como reválidas y una Selectividad única; y garantizar la educación en español en todo el territorio nacional. También quiere finalizar las "diferencias" en los contenidos curriculares e impulsar la exigencia académica y propone una revisión de las homologaciones de títulos extranjeros.

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FRENTE AMPLIO HARÁ AUDITORÍAS DE CALIDAD A UNIVERSIDADES PRIVADAS

Por otro lado, Frente Amplio quiere aprobar una normativa estatal que exija a la universidad privada requisitos de funcionamiento docente e investigador "idénticos a la pública", junto con auditorías de calidad periódicas por la ANECA con facultad sancionadora ante incumplimientos".

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El partido liderado por Ada Colau propone modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que las comunidades autónomas destinen al menos el 1% de su PIB regional a la financiación de sus universidades públicas.

El programa de Frente Amplio recoge también una ampliación de plazas públicas de grado y máster en las universidades públicas, especialmente en titulaciones necesarias para acceder a una profesión, y una reducción de sus precios. Asimismo, incluye una dotación presupuestaria a la UNED para abrir centros presenciales, residencias a precios asequibles y descuentos por renta en comunidades autónomas con déficit de oferta universitaria pública.

En cuanto a la sostenibilidad financiera y las plantillas de las universidades, busca sacar adelante planes de financiación plurianual para docencia e investigación; una ampliación de plazas públicas de grado/máster; la reducción de precios hacia la gratuidad; y planes estatales de reposición para reducir el empleo precario del PDI y del PTGAS.

Frente Amplio quiere asimismo reformar de forma integral la ANECA "para que sea un organismo de calidad y supervisión académica y no un filtro de acceso, así como eliminar la figura de profesor sustituto, que, a su juicio, "precariza a quien la ocupa y desincentiva nuevas contrataciones"; estabilizar todos los contratos; y reponer por completo las plazas pendientes.

PODEMOS PROPONE UNA MORATORIA INDEFINIDA PARA CREAR NUEVAS PRIVADAS

Por último, Podemos quiere establecer una moratoria indefinida a la creación de nuevas universidades privadas y revisar las licencias concedidas para retirar aquellas que no cumplan los requisitos de calidad, investigación y estabilidad laboral, eliminando la posibilidad de que puedan contratar hasta un 40% de profesores temporales.

En la misma línea, propone prohibir la adscripción de centros privados a las universidades públicas "por tratarse de una vía encubierta de privatización".

Su programa incluye una propuesta por una universidad pública "gratuita, accesible, y con financiación suficiente". Así, la formación morada garantizará que ninguna persona quede excluida de la universidad por motivos económicos.

"Alcanzaremos la gratuidad total de las tasas de grado, máster y doctorado en las universidades públicas, y estableceremos un sistema de becas-salario de hasta 800 euros mensuales", señala al respecto.

También aprobará una nueva Ley de Universidades y una nueva Ley de Ciencia para garantizar carreras profesionales "estables, bien remuneradas y previsibles" para todo el personal docente, investigador, técnico y de administración y servicios de las universidades y organismos públicos de investigación.