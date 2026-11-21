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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas continúa sin alcanzar un acuerdo sobre quién relevará a António Guterres al frente de la Secretaría General, después de que una novena votación informal, celebrada a puerta cerrada este viernes en Nueva York, concluyera sin un candidato con el respaldo suficiente.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha sido el encargado de comunicar los resultados de la consulta, que mantien bloqueado el proceso de sucesión a tan solo seis semanas de que termine el mandato de Guterres. La falta de consenso amenaza con dejar a la organización sin un sustituto designado cuando concluya su etapa final al frente de la institución.

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Ninguno de los ocho aspirantes ha logrado reunir los apoyos necesarios: al menos nueve votos de los 15 integrantes del Consejo, sin recibir el veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia).

Los candidatos llevan meses tratando de recabar el respaldo de estas potencias sin éxito. Sin embargo, pese al bloqueo, Waltz se ha mostrado confiado en que las negociaciones puedan prosperar y ha expresado su esperanza de que el Consejo alcance un acuerdo en diciembre.

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