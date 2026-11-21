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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este sábado que "es indigno" que el máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, "no haya dimitido" después de comparar Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda de Joseph Goebbels y el régimen nazi, al mismo tiempo que defendió que "resulta difícil de entender" que el club madridista parezca "ser el único interesado en llegar al fondo" del 'caso Negreira'.

"Probablemente seamos su principal víctima (del 'caso Negreira'), pero estamos ante un posible fraude descomunal que afectó a todo el sistema, tanto a la competición nacional como a la internacional, porque las dos están conectadas. Es nuestra Liga la que da acceso a las competiciones europeas", dijo Pérez en la Asamblea Ordinario del club.

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Abordando el caso de los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, el presidente madridista insistió en que este "es un problema de todos los que forman parte de la competición y de las instituciones que la supervisan". "Y es que lo que ha ocurrido es extraordinariamente grave. El número 2 del arbitraje español recibió durante casi dos décadas, que sepamos, más de 8 millones de euros de un club que todos conocemos", relató.

"No me corresponde a mí juzgar a nadie. Eso lo hará la UEFA y los tribunales. Pero sí me corresponde, como presidente de Real Madrid, que se investiguen hasta el final unos hechos que afectan directamente a la credibilidad de nuestra competición. Y les digo con toda claridad que no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades", afirmó tajante el presidente del club blanco.

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Porque Pérez expresó que "resulta difícil de entender" que, "siendo un problema de todos, el Real Madrid parece ser el único interesado en llegar al fondo de este caso". "En el procedimiento penal fuimos el único club que se personó individualmente cuando nos enteramos, cuando los perjudicados fuimos todos. Eso interpela directamente a la responsabilidad de los demás integrantes del sistema, clubes e instituciones y muy especialmente a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol", señaló.

"La Federación ha perdido sus competencias. Los hechos han prescrito y LaLiga no tiene competencias disciplinarias, pero es que además tampoco han acudido a la institución que todavía sí conserva esas competencias para sancionar, como es la UEFA. No han hecho absolutamente nada. Ha tenido que ser el Real Madrid uno de los perjudicados el que recabará toda la información y presentará la denuncia a la UEFA", criticó.

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Y recordó que el Real Madrid ha entregado "abundante documentación y evidencia sobre unos hechos de extraordinaria gravedad". "Nuestra petición es muy clara, que se investigue con rigor, que se actúe con la máxima urgencia y que se haga justicia, que se llegue hasta el final y se restituyan las consecuencias que todo esto haya podido tener", solicitó.

"La inactividad de los responsables es sencillamente inexplicable. En el caso de la Federación hay que recordar que el CTA es un órgano de la propia Federación. Y no sería en absoluto impensable que como consecuencia del procedimiento disciplinario acabara siendo ella misma sancionada. Y LaLiga permanece en la inacción más absoluta, parándose en que no tiene competencia", prosiguió.

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Ante esto, Pérez cree que desde LaLiga "o quieren ocultar que tenía información y no hizo nada, o sencillamente no está cumpliendo con su responsabilidad". "Y ninguna de las dos son aceptables. Es imprescindible una auténtica renovación de la gobernanza del arbitraje y de la composición de los árbitros de Primera División", aseveró.

"Una renovación que a día de hoy nadie parece estar buscando. Al contrario, da la sensación de que todo el sistema del fútbol español quiere que nos olvidemos de lo que ha ocurrido y que hablemos de otra cosa. El propio presidente de los árbitros del CTA llegó a decir que había que pasar página. ¿Pero cómo vamos a pasar página? Esto no puede quedar impune. Y el silencio ante unos hechos como estos de extremada gravedad puede ser otra forma de responsabilidad", añadió.

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Pero, para Pérez, "lo más grave no es el silencio", sino que "quien debería exigir explicaciones con el máximo rigor se dedica a atacar a quien pide que se investigue". "Me refiero al presidente de LaLiga, el señor Tebas, que en lugar de ayudar a esclarecer el caso Negreira, ha elegido otro camino, atacar el Real Madrid todos los días en sus redes sociales", denunció.

"Tebas cruzó todos los límites cuando comparó la comunicación del Real Madrid con los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. El responsable de la propaganda de un régimen que llevó al mundo a la mayor tragedia de su historia, con más de 6 millones de crímenes. Es lo que el presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF ha querido asociar al nombre del Real Madrid por pedir justicia. Y en lugar de rectificar, se han reafirmado porque todavía hace unos días mantenían esa comparación", aseguró.

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Y para el presidente del Real Madrid, "esto no es una opinión", es "una ofensa a millones de madridistas y a la memoria de las víctimas del nazismo". "Y es moralmente repugnante, e institucionalmente indigno. Es indigno que a estas horas todavía el señor Tebas no haya dimitido y que el presidente de la RFEF no lo haya invitado a irse como vicepresidente de la Federación", dijo un Pérez que confirmó la denuncia a Tebas en el Consejo Superior de Deportes.

El presidente del club blanco expuso algunas estadísticas de aquellos años, hasta 2018. "El Barcelona ha jugado 862 partidos en superioridad numérica, el equivalente a casi a 10 partidos completos, mientras que el Real Madrid acumula un saldo negativo en el mismo periodo. Y desde que llegó el VAR a nuestra liga, en 2018, el Real Madrid ya han anulado 42 goles", señaló.

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"Es casi el doble que al segundo equipo de la lista, y más del doble que al Barcelona, al que han anulado solo 19. Y más allá de lo que reflejan las estadísticas, están las consecuencias que el club viene sufriendo desde que todo esto se hizo público", agregó.

Pérez reiteró la "inacción" de las entidades, la que "ha obligado al Real Madrid" a actuar "con contundencia, denunciando el caso y exigiendo que se depuren todas las responsabilidades". "Y esto ha enconado más a nuestra relación con el estamento arbitral, lo que ha cobrado por degenerar en un descrédito total del sector. Desde que se conoce el caso del estamento arbitral ven al Madrid como un enemigo, como alguien que se opone al sistema, porque somos los únicos que denunciamos este escándalo", comentó.

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