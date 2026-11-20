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Yakarta, 20 nov (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Indonesia, Prabowo Subianto, hablaron este viernes en la ciudad china de Shenzhen sobre una eventual colaboración en el mar de China Meridional, reclamado por Pekín en prácticamente su totalidad, lo que choca con los postulados de varios países del Sudeste Asiático.

En un comunicado, Yakarta explicó que, en el encuentro -celebrado un día después de finalizar la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)-, los mandatarios conversaron sobre una posible cooperación bilateral en el mar de China Meridional, donde países como Filipinas y Vietnam mantienen disputas soberanistas con Pekín.

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El Gobierno indonesio señaló en un escrito que Prabowo y Xi identificaron -durante su cuarta reunión en dos años- "importantes perspectivas de colaboración futura" en estas aguas, incluidas "conversaciones sobre posibles áreas de desarrollo conjunto", sin ofrecer más detalles al respecto.

"Hemos intercambiado varios memorandos de entendimiento (MoU) sobre proyectos de gran importancia y carácter estratégico", afirmó Prabowo, que tampoco ahondó en el carácter de los acuerdos suscritos, pero sí mencionó el interés compartido de fortalecer "las inversiones" y la cooperación "en asuntos regionales y globales".

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Según refleja el documento, Xi dijo por su parte que China "está dispuesta" a fortalecer la cooperación con Indonesia y a "aprovechar la influencia de ambos países" para "liderar" a las naciones del Sur Global "en el fortalecimiento de su unidad y autosuficiencia".

En septiembre, China pidió a Indonesia ampliar su cooperación militar durante una reunión en Pekín entre altos responsables de Defensa de ambos países.

Un mes antes, sus armadas realizaron unas inéditas maniobras conjuntas en aguas al este de Taiwán.

Prabowo ya había manifestado anteriormente su intención de incrementar los ejercicios conjuntos con China, así como los programas educativos y los intercambios de personal, y de extender la cooperación en defensa al desarrollo de capacidades y la formación.

En mayo de 2025, los Gobiernos de Indonesia y China firmaron cuatro MoU para ampliar su cooperación económica en áreas como el turismo, las exportaciones agrícolas, salud, inversiones, medios de comunicación e intercambio comercial, durante un encuentro en Yakarta entre Prabowo y el primer ministro chino, Li Qiang. EFE

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(foto)(vídeo)