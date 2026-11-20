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(Actualiza con comunicado del Ministerio del Interior de Perú)

Quito/Lima, 19 nov (EFE).- La Policía de Ecuador capturó en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a Jolín Bazán Valderrama, considerado uno de los delincuentes más buscados de Perú y líder de la banda criminal peruana La Jauría, según informó este jueves la institución policial.

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La detención se produjo en la localidad turística de Tonsupa, mediante una operación ejecutada por la Policía de Ecuador en coordinación con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Policía de Perú.

La Policía ecuatoriana indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades peruanas para el correspondiente proceso judicial.

El pasado 17 de septiembre, la Policía Nacional de Perú incluyó a Bazán Valderrama en su lista de delincuentes más buscados, con una recompensa de 300.000 soles (77.500 euros) para quien aportara información de su captura.

El líder de La Jauría es reclamado por la justicia de Perú por secuestro y registra actualmente una condena vigente de cadena perpetua.

La Jauría se alzó como la banda rival de Los Pulpos por el control de las actividades ilícitas en Trujillo, ciudad de la costa norte de Perú, como la minería el sicariato (asesinato por encargo), las extorsiones y el secuestro.

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Durante la intervención en Tonsupa también fue detenido un segundo individuo y se incautaron diez teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y diversos documentos, según detalló el ministro del Interior de Perú en un comunicado.

Sobre el retorno del detenido al país, el ministro del Interior de Perú, César Astudillo, informó que sostuvo comunicación con su homólogo ecuatoriano, John Reimberg, quien brindó las facilidades para concretar su pronta expulsión al Perú.

Así, las autoridades ecuatorianas determinarán las medidas de seguridad para trasladarlo hasta Aguas Verdes, población fronteriza peruana donde se sitúa el principal paso fronterizo con Ecuador, donde será recibido por la Policía peruana para su posterior traslado a Lima. EFE

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(foto) (vídeo)