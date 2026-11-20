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Redacción Deportes, 19 nov (EFE).- El británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido este jueves en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas, el vigesimoprimero del Mundial de Fórmula Uno, en una sesión en la que dejó de llover y permitió que los pilotos rodaran con el neumático intermedio.

Russell completó los 6.201 metros del trazado en un minuto, 47 segundos y 272 milésimas, 71 milésimas menos que el francés Pierre Gasly (Alpine), que terminó segundo, y 373 milésimas más veloz que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

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El nuevo campeón, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) acabó octavo con un tiempo de un minuto, 49 segundos y 43 centésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen fue decimotercero con un minuto, 50 segundos y 141 milésimas.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue décimo al rodar en un minuto, 49 segundos y 231 milésimas, dos segundos y 340 milésimas menos que su compatriota Carlos Sainz (Williams).

Los terceros libres tendrán lugar el viernes a las 16.30 horas (00.30 GMT del sábado), con la sesión de clasificación programada para las 20.00 horas (04.00 GMT del sábado). EFE

(foto)