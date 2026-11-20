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(Actualiza con ambas ejecuciones realizadas.)

Miami (EE.UU.), 19 nov (EFE).- Estados Unidos aplicó este jueves la pena de muerte a dos condenados, uno en Florida y otro en Texas, con lo que el país alcanzó las 39 ejecuciones en 2026, de las cuales 20 corresponden al estado floridano, un récord en su historia moderna.

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A las 18:19 hora local (23:19 GMT), Florida ejecutó a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, condenado por el asesinato en 1991 de un matrimonio que esperaba su primer hijo.

El reo recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, en el norte del estado. En su última declaración, Overton negó haber entrado en la vivienda de la pareja y haberlos atacado: "Nunca maté a nadie".

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Overton fue condenado a muerte en marzo de 1999 por los dos asesinatos, además de recibir otras penas de prisión por la agresión sexual a la mujer y la muerte del bebé que esperaba.

Por su parte, Texas ejecutó a las 19:08 hora local (01:08 GMT del viernes) al cubano Reinaldo Dennes, condenado a muerte por el asesinato en 1996 del joyero Janos Szucs durante un robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares en Houston.

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Dennes, un diseñador de joyas de 70 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte y fue ejecutado con una inyección letal en la Unidad de Huntsville. El procedimiento duró 63 minutos, durante los cuales el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar venas adecuadas para administrar los fármacos. Dennes se quejó repetidamente de dolor y pidió que Dios lo librara del sufrimiento.

Las autoridades penitenciarias aseguraron que se siguieron los protocolos establecidos y señalaron que las agujas fueron finalmente colocadas en el pie izquierdo y el cuello del condenado.

Una solicitud de emergencia para suspender la ejecución presentada a última hora por sus abogados ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue denegada este jueves.

Con ambas ejecuciones, Estados Unidos suma 39 en 2026: 20 en Florida y 19 repartidas entre otros seis estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC). Texas alcanzó con Dennes las nueve ejecuciones en lo que va de año.

Florida había igualado el pasado 5 de noviembre, con la ejecución de Jesse Guardado, las 19 penas capitales aplicadas en 2025. Overton fue el reo número 20 que recibió la inyección letal este año y el 48 desde que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, llegó al cargo en 2019, antes de dejarlo en enero.

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El estado tiene programadas otras dos ejecuciones, las de Ricardo González, para el 1 de diciembre, y Willie Seth Crain, para el día 10, con las que llegaría a 22 en 2026.

Este récord en la aplicación de la pena de muerte en EE.UU. se produce en medio de la polémica por fallos en los protocolos de inyección letal, después de que en septiembre fracasara en Tennessee la ejecución de Christa Pike, de 50 años y condenada por asesinato, al no morir tras el suministro de dos dosis de pentobarbital.

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Pike permaneció diez días hospitalizada y regresó a prisión, donde continúa en la enfermería y presenta secuelas físicas y psicológicas, según sus abogados. La ejecución de Dennes volvió a poner bajo escrutinio estos procedimientos, después de que el personal penitenciario tuviera dificultades para encontrar una vena adecuada y el condenado manifestara dolor durante la administración de la inyección.