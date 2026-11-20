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La Paz, 20 nov (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió este viernes a Bolivia priorizar la lucha contra la pobreza y la violencia que afecta a niños y adolescentes, al presentar un estudio con avances en la última década y desafíos para atender a estas poblaciones.

La representante de Unicef en Bolivia, Katya Marino, presentó en un acto en el Legislativo de Bolivia el 'Análisis de Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2015-2025', con la presencia del ministro de Educación, Erick Sanjinés.

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Marino dijo a EFE que si bien la situación de los niños y adolescentes en los últimos 10 años tuvo algunos "avances" en aspectos como el acceso a la educación y salud, "hay problemas de calidad" en estos servicios, por lo que, paradójicamente, se regresó al punto de partida de 2015.

La representante mencionó que, en un momento de desaceleración económica como el que atraviesa Bolivia desde hace un par de años, "no es fácil" que la agenda social por la infancia y la adolescencia sea priorizada, ya que el "Gobierno hace lo que puede".

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Por lo que instó a asumir una visión de "responsabilidad compartida" para conseguir resultados con el apoyo de las familias, el Gobierno, el sector privado y la cooperación internacional, a fin de "invertir mejor" en favor de los más vulnerables.

El documento reconoce que en la última década hubo progresos importantes, pero también identifica aspectos que necesitan una "atención prioritaria", como el incremento de la pobreza infantil, la persistencia de la violencia y las brechas de acceso a servicios de calidad.

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El informe señala que el gasto social per cápita en la infancia, ajustado a la inflación, se mantuvo en el mismo nivel entre 2015 y 2024, debido al incremento del costo de vida de un 10 % en ese último año, mientras que en 2025 fue de 20,4 %.

También, sostiene que hubo un crecimiento de la pobreza infantil, que alcanzó un 57,3 % en 2025, un 4,5 % más que en 2016.

Uno de los principales logros fue la disminución de la mortalidad infantil de 24 a 12 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, gracias a las mejoras en la atención primaria en salud, las altas tasas de vacunación y la cobertura de atención de partos, aunque el incremento de la cobertura en salud "no garantiza" una atención efectiva.

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En cuanto a la educación, Unicef mencionó que si bien hay avances como el hecho de que Bolivia es uno de los países "con mayores tasas de conclusión de secundaria", esto contrasta con los estudios estatales que revelan "resultados muy preocupantes" en el desempeño académico de los estudiantes.

Según el reporte, la violencia contra adolescentes pasó del 7,9 % en 2016 al 12,4 % en 2025 y el principal delito que sufren las menores de 18 años es la violencia familiar. Además, el 48 % de las denuncias de abuso sexual involucran a familiares.

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Uno de los progresos más importantes se dio en la reducción del matrimonio adolescente, que pasó de 1.199 casos en 2014 a 87 en 2023.

El estudio también menciona una disminución de la natalidad infantil de cerca del 41 % entre 2012 y 2024, algo que, según Unicef, "modificará la estructura poblacional", pero que podría generar una oportunidad para orientar los recursos hacia una mayor calidad de los servicios y la reducción de brechas.

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Marino recalcó que los datos "pueden servir" para tomar decisiones en política pública con base en "evidencias".EFE

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