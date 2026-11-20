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Buenos Aires, 19 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada del 0,3 %, hasta las 81.017,38 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Metrogas (-4,7 %), Ternium Argentina (-2,3 %) y Banco de Valores S.A. (-1,8 %), mientras ganaron Transportadora de Gas del Norte S.A. (+3,57 %), Transener (+2,74 %) y Cresud (+2,5 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares cayeron hasta 4,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se disparó un 14,4 % y quedó a 1.070 puntos básicos, el nivel más alto del último año.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 15 pesos, a 1.600 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.571 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 35 pesos, a 1.675 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 2,30 %, a 1.783,42 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 3,5 %, hasta los 1.701,05 pesos por unidad. EFE

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