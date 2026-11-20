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La Habana, 20 nov (EFE).- La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) inauguró este viernes una oficina en Cuba enfocada en el intercambio y la colaboración entre ambas naciones, informaron medios estatales.

La directora ejecutiva de Amexcid, Alejandra del Moral Vela, agradeció la acogida de Cuba a la primera sede de la Amexcid fuera del territorio mexicano, en el acto inaugural.

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"Hoy abrimos una puerta abierta al diálogo, al entendimiento, al intercambio de conocimientos, y a las soluciones conjuntas frente a los desafíos comunes que nos permitan construir esta prosperidad compartida", expresó la directiva en un reporte de la televisión cubana.

Por su parte, el vice primer ministro cubano y responsable de la cartera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, resaltó el intercambio y colaboración entre la isla y México.

Como ejemplo mencionó la cooperación de médicos cubanos que prestan servicios en México, y a su vez técnicos del país azteca cooperando en los campos de la isla.

La agencia Amexcid ha sido la encargada de facilitar los envíos de cargamentos de ayuda humanitaria de alimentos y otros insumos para la población de la isla, organizados con la participación de los gobiernos de la Ciudad de México y de organizaciones sociales que se han sumado a la iniciativa.

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Además ha impulsado desde 2023 el proyecto Sembrando en varias provincias cubanas con el fin de aumentar la producción agrícola mediante el apoyo con semillas, herramientas, maquinaria y capacitación técnica, para fortalecer la soberanía alimentaria y mejorar la calidad de vida de la población.

Amexcid con el acompañamiento de la embajada mexicana en Cuba comenzó el pasado octubre la segunda fase de esa iniciativa en la provincia de Ciego de Ávila (centro), donde tiene previsto beneficiar a 1.500 productores agropecuarios, de acuerdo con medios de prensa locales.

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México ha mantenido en los últimos años una política de asistencia humanitaria hacia Cuba, particularmente tras el recrudecimiento de la crisis económica y energética que enfrenta la isla, agravada por los efectos de fenómenos naturales y las limitaciones para acceder a combustibles e insumos básicos.

Durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Gobierno mexicano envió en diversas ocasiones alimentos, medicamentos, y otros suministros a Cuba, además de estrechar la cooperación bilateral en áreas como la salud.

Esa postura ha continuado bajo el actual Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la postura de "tradición solidaria" con países de América Latina y, en particular, con Cuba, a la que ha enviado este año una serie de cargamentos de apoyo humanitario.

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Cuba padece un profunda crisis económica desde hace seis años, que se ha agudizado desde enero pasado con el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU. -calificado por la ONU como contrario al derecho internacional- al que Washington ha sumado un serial de sanciones que han reforzado su política de "máxima presión" sobre la isla.

La isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción, más prolongados apagones que pueden alcanzar 20 horas y más en amplias zonas del país. EFE

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