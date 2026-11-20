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Nueva York, 20 nov (EFE).- Las acciones de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, bajaron este viernes el 8,5 % en su segundo día cotizando en Wall Street, hasta los 88,91 dólares, todavía por encima de su precio de salida, de 83 dólares.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, los títulos de la compañía, que cotiza en el índice Nasdaq, retrocedieron 8,26 dólares.

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Junto con Anthropic, también caían otras acciones tecnológicas como Nvidia (-14 %) o Advanced Micro Devices (-13 %).

Según los analistas, este sector se ha visto perjudicado por su creciente gasto en capital debido a la alta demanda de IA, la victoria en las elecciones de medio mandato de los demócratas (que apuestan por una mayor regulación) y la salida del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, la semana pasada.

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Gavin Ezekowitz, director de inversiones de BFA Global Investors, previó -en una nota- que el rendimiento de las acciones de Anthropic "estará dominado por el contexto general del mercado, que es negativo".

La salida a bolsa de la tecnológica se elevó hasta los 93.500 millones de dólares después de la sobreasignación (greenshoe), según se reportó este viernes.

Anthropic explicó -en un comunicado- que tras el ejercicio de los bancos colocadores, que tenían la opción de adquirir 147 millones de acciones adicionales al mismo precio, el total de la oferta pública llegó hasta los 1.127 millones de acciones.

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"La oferta consistió en 1.103.351.354 acciones vendidas por Anthropic y 23.648.646 acciones vendidas por determinados accionistas vendedores", apuntó la nota informativa.

La compañía comenzó a cotizar la víspera en el índice Nasdaq, bajo el símbolo ANT, con un primer precio de 111,5 dólares, un 34 % más de lo establecido inicialmente, y llegó a alcanzar los 115,10 dólares la acción durante la sesión.

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Finalmente, los papeles de Anthropic terminaron la sesión del jueves con una subida de un 17 %, hasta los 97,17 dólares por acción. EFE