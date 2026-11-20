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Washington, 20 nov (EFE).- Alina López Miyares, una profesora cubanoestadounidense de 68 años que pasó casi una década detenida en Cuba bajo acusaciones de espionaje, regresó discretamente a Estados Unidos en septiembre pasado y la Administración del presidente, Donald Trump, asegura que no hubo ningún tipo de "intercambio" para su liberación.

"Celebramos el regreso de Alina López a Estados Unidos en septiembre. No hubo ningún intercambio para su liberación. Por respeto a su privacidad, no tenemos nada más que añadir por el momento", respondió este viernes un portavoz del Departamento de Estado a una consulta de EFE.

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López Miyares, nacida en Cuba y criada en Nueva Jersey, trabajaba como profesora de educación especial y tenía nacionalidad estadounidense.

En enero de 2017 fue detenida durante una visita a la isla, después de viajar a La Habana tras una llamada de su entonces esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, un antiguo diplomático y exteniente coronel de la inteligencia cubana.

Las autoridades cubanas la acusaron de actuar como intermediaria entre su marido y el FBI para transmitir información sobre agentes cubanos en Estados Unidos.

En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que su encarcelamiento era arbitrario y reclamó su liberación inmediata, al señalar vulneraciones de sus derechos durante el procedimiento judicial.

Ese mismo año, las autoridades cubanas le concedieron la libertad condicional por buena conducta y motivos de salud, aunque le prohibieron abandonar el país hasta 2030, cuando debía concluir su condena.

En marzo pasado, su hijo, Michael Peralta, había reclamado públicamente la intervención de Washington para conseguir su regreso y explicó a CNN que su madre afrontaba importantes problemas de salud. También denunció el impacto emocional que su prolongada detención había tenido en la familia. EFE

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