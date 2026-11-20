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Ciudad de México, 20 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,12 %, para cerrar la semana con una fuerte caída del 3,62 % y sumar tres bajas, dos en fila, en las últimas cuatro semanas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 68.629,46 unidades.

Tras el negativo de este día, el mercado mexicano ligó seis bajas consecutivas luego de una racha de siete alzas, entre ellas tres nuevos máximos en fila.

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"En la semana se debilitó la demanda por divisas de economías emergentes, ante un aumento de la aversión al riesgo asociada a pérdidas en el mercado de capitales a nivel global", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la semana con una pérdida acumulada del 3,62 % para caer en tres de las últimas cuatro semanas, su mayor caída desde la segunda semana de agosto" cuando registró una baja de 3,8 %.

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Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (-15,69 %), Grupo México (-12,36 %), Cemex (-8,6 %), Orbia Advance (-6,19 %), Genomma Lab (-5,55 %) y Gentera (-5,2 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras la caída semanal, el mercado mexicano pasó a terreno negativo y se apuntó un retroceso del -1,68 % en lo que va de noviembre, pero a pesar de ello registra un avance del 6,69 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,2 % frente al dólar al pasar de 19,12 a 19,16 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 234,6 millones de títulos por un importe de 21.133 millones de pesos (unos 1.103 millones de dólares).

De las 758 firmas que cotizaron en la jornada, 232 terminaron con sus precios al alza, 503 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 7,56 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 5,41 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Gruma (GRUMA B), con el 5,15 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -4,7 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -4,6 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -3,18 %. EFE