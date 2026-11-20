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Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido este viernes en una serie de ataques con drones atribuidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra tres municipios de la región rusa de Bélgorod, según han comunicado las autoridades regionales, expresando sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima mortal.

El incidente se ha producido en la localidad Voznesenovka, cerca de la frontera con Ucrania, donde una mujer ha perdido la vida tras sufrir heridas graves por el impacto de un de tipo FPV (vista en primera persona, por sus siglas en inglés). Paralelamente, en Soloji, también en Bélgorod, otro aparato ha alcanzado un camión y ha causado heridas de metralla en el antebrazo a su conductor, que ha sido ingresado en un hospital municipal.

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Los ataques han ocasionado también desperfectos en vehículos e infraestructuras. En Nezhigol, un turismo ha resultado dañado, mientras que en Novaya Tavolzhanka el impacto de un dron FPV contra una infraestructura ha provocado interrupciones temporales del suministro eléctrico en varias localidades. Mientras, en Shebekino, un camión ha sufrido daños en su remolque y la detonación de un segundo dron ha roto las ventanas de un edificio residencial.

En la propia ciudad de Bélgorod, la explosión de otro dron en un aparcamiento ha provocado el incendio de un coche, que ha sido extinguido por los efectivos del Ministerio de Situaciones de Emergencia (MCHS). Otros tres turismos y cuatro autobuses han sufrido desperfectos.

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Este anuncio tiene lugar después de que el Ministerio de Defensa de Rusia haya confirmado este mismo viernes la ejecución durante la noche de un "ataque masivo" con armamento de precisión "lanzado desde tierra, mar y aire", así como con vehículos aéreos no tripulados, contra objetivos en territorio ucraniano.

Según el parte castrense, la ofensiva ha causado daños en empresas del complejo militar-industrial de Ucrania y en terminales de almacenamiento vinculadas a la producción y depósito de misiles de crucero y drones de largo y medio alcance.

La cartera rusa ha apuntado además que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche 310 drones ucranianos en varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014. Rusia no ha dado por ahora un balance de víctimas o daños a causa de estos ataques ucranianos.

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