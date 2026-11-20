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Ciudad de Panamá, 20 nov (EFE).- Una corte de Panamá sentenció a cinco años de prisión a una ingeniera civil e inhabilitó por ese mismo tiempo a la empresa constructora en la que trabajaba por la muerte de dos ciudadanos venezolanos y un costarricense en marzo de 2018, cuando el vehículo que ocupaban cayó al vacío desde el cuarto piso del estacionamiento de un edificio residencial.

Tanto la ingeniera como la empresa fueron declarados el pasado 28 de octubre culpables del delito de homicidio culposo, y la sentencia fue dictada el jueves, según informó en las últimas horas el Ministerio Público.

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Además de prisión por cinco años, la ingeniera tiene como pena accesoria la inhabilitación para ejercer la ingeniería civil por un periodo de un año, una vez cumplida la pena principal.

En cuanto a la empresa constructora, se ordenó la suspensión de su licencia de construcción en todo el territorio nacional por un periodo de 5 años, y se estableció el pago de indemnizaciones por concepto de resarcimiento a las tres víctimas mortales por un total de 4,28 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.

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Estas sentencias son de primera instancia y, por lo tanto, cabe una eventual apelación por las partes.

En su momento, la Fiscalía argumentó que "la empresa constructora incumplió las disposiciones establecidas en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá durante el período de construcción del PH Breeze, comprendido entre 2008 y 2011".

"Según la Fiscalía, la responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo deriva de la inobservancia del deber de cuidado por parte de la ingeniera residente y de la empresa constructora, al participar en la edificación de una estructura que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad contemplados en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2004)", de acuerdo con la información judicial.

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Al momento del accidente, el 28 de marzo de 2018, se informó de que las víctimas mortales eran un hombre de 60 años, su hija de 20, ambos venezolanos, y un joven costarricense .

Sabrina Murillo, hija y joven hermana de los dos venezolanos fallecidos, sobrevivió, aunque con una lesión espinal que la ha dejado de por vida en una silla de ruedas.

"Después de más de 8 años de dolor, de aprender a vivir con tantas ausencias y de seguir luchando, hoy siento que finalmente nuestras voces fueron escuchadas", expresó la sobreviviente en sus redes sociales el pasado 28 de octubre. EFE

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