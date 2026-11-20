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Andrea Farnós

Quito, 20 nov (EFE).- Detrás del escenario del Teatro Nacional Sucre de Quito, entre camerinos, poleas y telones, se esconden historias que habitualmente permanecen fuera de la mirada del público y que ahora pueden descubrirse a través de un recorrido sonoro con el que este emblemático espacio cultural de Ecuador celebra sus 140 años de existencia.

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El teatro, que abrió sus puertas el 25 de noviembre de 1886, ha diseñado una audioguía que combina relatos históricos, archivos sonoros y testimonios de artistas, trabajadores y espectadores que han formado parte de su historia.

"Nos interesaba explorar un recorrido poético (...) hacerte sentir cosas, no solo informarte", comenta a EFE Giulianna Zambrano, integrante del equipo encargado de la investigación, los textos y la dirección artística del proyecto.

La experiencia comienza la Plaza del Teatro, frente al propio edificio, en pleno centro histórico de Quito, donde antes de levantarse el edificio cultural hubo una plaza de toros, un matadero y una quebrada (curso de agua) que delimitaba el norte de la ciudad.

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Desde allí los visitantes se adentran en el inmueble de arquitectura neoclásica e inspirado en el estilo de teatros de las grandes ciudades europeas de la época.

El recorrido continúa por el vestíbulo, donde murales y esculturas dan paso a las entrañas del teatro, un laberinto de escaleras, camerinos y pasadizos que permite conocer el trabajo de quienes están detrás.

Entre los rincones más sorprendentes aparece la compleja maquinaria que opera detrás del escenario, con un sistema de 45 varas capaces de sostener hasta 300 kilos cada una, utilizadas para desplazar telones y elementos escenográficos.

"Los recorridos sonoros parten de una investigación histórica y vivencial de lo que comprende el Teatro Nacional Sucre, tanto de la gente que ha pasado por el escenario como de quienes construimos y trabajamos a diario aquí, como de la gente que ha venido hasta acá. Y también es una línea histórica desde cuando empezó el teatro y los elementos que contiene", explica a EFE Anabell López, coordinadora del teatro.

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Para ello, el equipo entrevistó a trabajadores y abrió una convocatoria para recopilar anécdotas de ciudadanos, que ahora forman parte de la narración que acompaña a los visitantes.

"La idea era que la investigación se permee de esta suerte de nube de voces que nos vayan contando cómo las personas miran o qué experiencias han tenido en este espacio desde un registro más íntimo y no tan informativo", señala Isadora Ponce, integrante del equipo de investigación y creación.

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Entre los testimonios aparecen recuerdos de quienes conocieron el teatro cuando permanecía cerrado antes de su reapertura en 2003 o artistas que pisaron por primera vez sus tablas siendo niños.

Otros recuerdan cómo la gran lámpara de cristal que preside la sala se balanceó durante el terremoto de magnitud 7,8 que azotó Ecuador en 2016, que dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos.

Para Anabell López, alcanzar los 140 años supone celebrar un espacio que ha mantenido una intensa actividad cultural a pesar de los periodos de cierre y las intervenciones que ha atravesado.

"Los 140 años para nosotros sí son un hito importante porque, como decimos también en la cultura, son años de resistencia", señala.

El Teatro Sucre, cuenta, es un lugar "emblemático desde muchas aristas". "Es el segundo teatro de ópera más antiguo de Latinoamérica. 140 años dicen un montón y ha estado al servicio de la comunidad artística y de la ciudad durante todo el tiempo", añade.

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La conmemoración incluye además espectáculos de artistas nacionales e internacionales y propuestas de los elencos de la Fundación.

Entre ellas figuran las representaciones previstas para diciembre de 'Viento blanco', del argentino Santiago Loza, y 'Mellowing', una propuesta de danza dirigida por el coreógrafo Christos Papadopoulos. EFE

(foto)(video)