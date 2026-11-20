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Un nuevo bombardeo israelí en el centro de la Franja de Gaza, escenario de incursiones y ataques del Ejército de Israel en los últimos días, se ha saldado con cuatro palestinos muertos que los militares israelíes han descrito como "terroristas de Hamás". Fuentes médicas han confirmado a la agencia palestina Sanad que el ataque se ha cobrados las vidas de Yusef al Aidi, Ahmed Abu Hweishil, Mustafá al Awaini y Yusef Abu Gharqud en las inmediaciones del campamento de refugiados de Bureij.

En un comunicado posterior, los militares israelíes aseguran que estos "terroristas de Hamás" se estaban reuniendo para tramar ataques contra las fuerzas del Ejército israelí en el centro de Gaza y que algunos de los fallecidos formaban parte de las milicias que atacaron Israel el 7 de octubre de 2023.

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"Recientemente, los terroristas avanzaron ataques y trabajaron para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas en Gaza, en violación sistemática del alto el fuego. Los terroristas fueron atacados para eliminar la amenaza que representaban", concluye la nota.