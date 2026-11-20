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Washington, 20 nov (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra cuatro ciudadanos iraníes a los que acusa de apropiarse de ingresos procedentes de la venta de petróleo del país para beneficio personal y de facilitar operaciones comerciales vinculadas a Teherán.

"El régimen tiránico de Irán siempre antepone sus propios intereses a los de sus ciudadanos, incluso cuando los iraníes de a pie sufren escasez de pan y combustible", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien agregó que el país ha agotado sus reservas de petróleo transportadas por mar y podría no recibir los ingresos del crudo que ya ha vendido.

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Los sancionados son Mohammad Javad Bavand y Majid Taj, hermano del presidente de la federación iraní de fútbol (FFIRI), a quienes Washington señala por gestionar ventas de petróleo y recuperar fondos depositados en terceros países.

Según el Tesoro, ambos forman parte de una red que mantiene miles de millones de dólares pendientes de entregar al régimen iraní.

Las medidas también alcanzan a Mohammadhossein Servati, hijo de un general de la Guardia Revolucionaria Islámica, por su participación en empresas utilizadas para comercializar crudo iraní con refinerías chinas, y a Mojtaba Arabnejad, hijo del director ejecutivo de la aerolínea Mahan Air, por facilitar la adquisición de repuestos aeronáuticos y armamento y supervisar ventas petroleras.

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La operación Paria Económico fue anunciada el pasado 24 de agosto por Bessent, quien la presentó como una campaña para cortar las vías de financiación de Irán mediante sanciones sobre activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

La iniciativa se desarrolla pese a que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica se encuentra sin definición actualmente. EFE